Anna Tatangelo, nuovo amore dopo Gigi D’Alessio: parla lei

Anna Tatangelo replica ai gossip su una nuova relazione dopo l’addio a Gigi D’Alessio. La cantante di Sora è tornata single, mettendo fine alla lunga love story con l’artista napoletano, ma secondo alcune indiscrezioni avrebbe già trovato un nuovo amore. In particolare si tratterebbe di un musicista con cui collabora da anni, ma che solo di recente avrebbe iniziato a guardare con altri occhi. Proprio in sala di registrazione, durante la realizzazione del nuovissimo album.

Nei giorni scorsi la Tatangelo si era confessata riguardo il suo rapporto con Gigi D’Alessio. “È stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita […] – aveva spiegato al Corriere della Sera -. Forse inconsciamente era tutto legato, ci vorrebbe uno psicoterapeuta a spiegare i significati profondi, i legami tra il cambiamento musicale e la fine di una storia d’amore. Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura”.

Anna aveva poi affermato di avere ancora un ottimo legame con l’ex compagno che è anche il padre di suo figlio Andrea. “Siamo rimasti in ottimi rapporti – ha confermato la Tatangelo -. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

I gossip su un nuovo amore non sono piaciuti ad Anna che ha deciso di intervenire per chiare la situazione. La cantante ha svelato su Instagram di essere ancora single, bollando come fake news tutti le notizie sulla sua vita sentimentale. “Ancora fake news sui miei musicisti – ha detto nelle Stories -. Senza parole! Il prossimo sarà il mio amico parrucchiere”. Nessun amore in vista dunque per la Tatangelo, ma solo la voglia di concentrarsi sulla carriera e sul figlio Andrea che ad oggi rimane l’uomo più importante della sua vita.