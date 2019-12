Anna Tatangelo festeggia il Natale in famiglia, ma Gigi D’Alessio non c’è

editato in: da

È stato un Natale chiassoso, divertente e sicuramente pieno d’amore quello di Anna Tatangelo. Guardando le sue stories su Instagram non emerge un velo di malinconia. Tuttavia ai fan più sfegatati non è sfuggita la grande assenza di Gigi D’Alessio, suo compagno e padre del suo bambino.

Ebbene sì: anche se qualche giorno fa a Domenica In il cantante partenopeo aveva dichiarato che avrebbe passato il Natale con i suoi cari prima di partire per il tour con Nino D’Angelo, sui social di Lady Tata in data 25 dicembre non ne è comparsa traccia.

Foto e stories hanno ritratto la bella Anna in compagnia di alcune delle persone più importanti della sua vita: il fratello Giuseppe, la mamma Palmira e la sorella Silvia. Tra un complimento e un momento in cucina, la cantante è apparsa in forma e molto rilassata ed è davvero sembrato che si stesse godendo la giornata del Natale.

Di Gigi, però, neanche l’ombra. E subito sono stati in tanti a chiedersi se ci fosse di nuovo aria di crisi, se fosse possibile che fossero di nuovo in rotta di collisione, anche dopo il dolce duetto a 20 anni che Siamo Italiani che sembrava di nuovo consacrarli come una delle coppie più affiatate della musica italiana?

No, niente paura: la spiegazione è molto più semplice di come appare e i due vanno ancora d’amore e d’accordo. Semplicemente, Anna e Gigi hanno festeggiato insieme la sera della Vigilia, con un cenone che ha visto riunita tutta la famiglia d’Alessio.

Per il 24 dicembre, infatti, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno ospitato i parenti del cantante, compresi i figli maggiori avuti dall’ex moglie Carmela Barbato. Dopodiché, i due si sono separati, ma solo fisicamente e non sentimentalmente: D’Alessio è volato a Napoli per prepararsi ai due giorni di Figli di un Re Minore, il concerto con Nino D’Angelo in programma al Palapartenope il 26 e il 27 dicembre, mentre Anna è tornata dalla famiglia, per passare un Natale pieno d’amore e affetto.

Che i fan stiano dunque tranquilli: almeno per il momento Gigi e Anna rimangono insieme, continuando a fare programmi per fare girare il mondo attorno a noi.