Anna Tatangelo di nuovo innamorata? Il dubbio di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha già un nuovo amore? Secondo le indiscrezioni del settimanale Oggi sarebbe questa la grande paura di Gigi D’Alessio dopo l’addio alla cantante. I due sono stati legati per oltre dieci anni e hanno un figlio, il piccolo Andrea. Un legame molto forte che già qualche tempo fa aveva vissuto una profonda crisi.

La Tatangelo aveva lasciato Amorilandia per rifugiarsi in un appartamento ai Parioli, ma D’Alessio era riuscito a riconquistarla. Poco dopo il ritorno di fiamma, al dito di Anna era comparso un anello di fidanzamento che aveva fatto sperare nelle nozze. D’altronde la cantante non aveva mai nascosto la volontà di sposare il suo Gigi dopo il divorzio di lui da Carmela Barbato, madre dei tre figli Claudio, Ilaria e Luca. Non solo: l’artista di Sora aveva anche confessato di sognare un secondo figlio dal compagno.

Tutti i suoi desideri però si sarebbero infranti e Anna avrebbe scelto di dire addio a D’Alessio. L’annuncio della rottura è arrivato qualche settimana fa nelle Stories di Instagram dove gli (ormai) ex, con una nota congiunta, hanno svelato di essersi lasciati. La Tatangelo non ha commentato la notizia e poco dopo è apparsa in tv, ospite di Una storia da cantare, lo show condotto da Bianca Guaccero. Gigi ha invece raccontato ancora una volta il suo amore per la musica e i fan.

Secondo il settimanale Oggi però l’artista napoletano sarebbe molto preoccupato. “La paura è soprattutto di D’Alessio – si legge -, gelosissimo, insofferente. Terrorizzato dall’idea che Anna possa trovare un altro uomo e voltare pagina. Per sempre”. Fonti vicine al cantante dunque riferiscono che avrebbe paura di perdere definitivamente l’ex compagna, mentre si parla già di un possibile nuovo amore della Tatangelo. Per ora i diretti interessati non hanno rivelato nulla, preferendo il silenzio e la compagnia delle persone più care. Solo il tempo svelerà la verità.