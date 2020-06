Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio volta pagina: i segnali parlano chiaro

editato in: da

Gigi D’Alessio pare aver voltato pagina: il cantante neomelodico ha condiviso su Instagram una storia che una sua fan le ha dedicato, nella quale sono presenti delle importanti parole, accompagnate da una delle sue ultime canzoni, L’ammore, interpretata con la collega Fiorella Mannoia.

Io non torno indietro. Chi sceglie di perdermi, mi ha perso per sempre.

Queste sono le frasi che il cantante ha deciso di far risaltare, mentre risuona il verso del brano che recita “l’amore quando si asciuga diventa sale”: che sia questo un segnale che Gigi ha voluto lanciare per far capire di aver voltato pagina dopo la Tatangelo?

Una cosa è certa: la storia tra Anna e Gigi è oramai conclusa. La loro relazione era iniziata nel 2006, dopo l’addio del cantante a Carmela Barbato, sua prima moglie e madre dei figli Claudio, Ilaria e Luca. Nel 2018, però, c’è stata la prima crisi tra i due cantanti e poco dopo è arrivato l’annuncio della rottura definitiva. L’ex coppia, al momento, condivide solo l’amore per il figlio Andrea, che ha solo 10 anni.

Gigi, dunque, avrebbe sottolineato tali parole per evidenziare la sua volontà di andare oltre questa volta? Magari scongiurando un altro ritorno di fiamma con la cantante di Sora? D’altronde, secondo le indiscrezioni firmate Dagospia, il cantante si starebbe frequentando con un’altra donna, con la quale sarebbe stato pure avvistato.

La stories condivisa sui social arriva anche dopo la rottura del silenzio mediatico di Anna: l’artista, infatti, è tornata sulle scene più sensuale che mai. Dopo aver cancellato tutte le foto su Instagram, la Tatangelo ha lasciato tutti a bocca aperta con un nuovo e audace look. L’interprete è stata recentemente difesa anche da Carmela, ex moglie di Gigi, che ha voluto mettere la parola fine alle ostilità del passato.

Attualmente, sia Anna Tatangelo che Gigi D’Alessio sembrano però decisi a concentrarsi sulla carriera: lui, reduce dal successo del programma 20 anni che siamo italiani, condotto in coppia con Vanessa Incontrada, sui social non perde occasione per far ascoltare le sue cover e le sue hit, mentre Anna è tornata in studio ad incidere più carica che mai e pronta a incidere nuovi tormentoni.

Sono lontani e, probabilmente, intenzionati entrambi a non tornare sui propri passi. I segnali, in fondo, sembrerebbero parlare chiaro.