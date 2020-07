Anna Tatangelo parla di sé dopo la rottura con Gigi D’Alessio: “Mi dico bentornata”

editato in: da

Anna Tatangelo sta vivendo un momento d’oro, e a dimostrarlo è la stessa cantante, che appare in splendida forma. Su Instagram ha risposto alle domande dei fan, rivelando di essere molto serena dopo la rottura con Gigi D’Alessio.

Oltre ai complimenti ricevuti per il suo nuovo singolo, uscito proprio in queste ultime settimane, i fan hanno chiesto a Lady Tata dove trascorrerà le vacanze: “Più che andare in vacanza mi piacerebbe che si potesse ricominciare a lavorare – ha risposto nelle stories -. Mi piacerebbe tantissimo tornare a fare live e mi auguro che questa cosa sia fattibile il prima possibile perché mi mancate”.

Ma la domanda più gettonata è stata quella sul cambiamento di look: in tantissimi infatti si sono chiesti perché dal suo colore naturale sia passata al biondo: “Me lo chiede ancora il parrucchiere!”, ha detto ridendo. E poi ha aggiunto: “Quando c’è un cambiamento esterno vuol dire che qualcosa interiormente è avvenuto. Ci sta, fa parte dei cambiamenti della vita”.

Uno dei suoi follower poi ha domandato alla cantante cosa direbbe la vecchia Anna guardandola adesso. Senza esitazione ha affermato: “Mi direbbe bentornata!“, facendo l’occhiolino.

Gigi D’Alessio ha scelto il silenzio dopo la fine dell’amore con la Tatangelo: non ha mai risposto su Instagram ai commenti dei fan che gli chiedevano di Anna ed è sembrato deciso più che mai a difendere la sua privacy.

La cantante di Sora invece più di una volta si è espressa sui suoi sentimenti al riguardo. Dopo la lunga love story con l’artista napoletano e un periodo doloroso, Anna sembra aver ritrovato il sorriso, concentrandosi su di sé e sperimentando, oltre che nel look, anche nella musica.

Con l’ex compagno continua a esserci affetto, come lei stessa ha dichiarato in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.