Andrea Pezzi e Cristina Capotondi, la verità sulle nozze da Caterina Balivo

editato in: da

Andrea Pezzi rompe il silenzio e per la prima volta parla delle nozze con Cristina Capotondi nel salotto di Caterina Balivo. Il conduttore e volto storico di Mtv ha raccontato il primo incontro con l’attrice a cui è legato ormai da diversi anni.

“Ciò che porti dentro non ha bisogno di essere nominata – ha spiegato, ospite di Vieni da Me -. Io la prima volta che ho conosciuto Cristiana era a Kitchen su Mtv. Mi ha rimorchiato lei. Ricordavo una ragazza che parlava di parte minore quando, da bambina, faceva la parte di Gesù nel presepe della scuola”.

Pezzi ha raccontato di essere sempre stato innamorato di Cristina sin da quando, giovanissima, la vide in un famoso spot. “Quando Cristiana andò ospite in un programma di Mediaset, fecero vedere una pubblicità del Tegolino – ha confessato -. Da ragazzo ero innamorato di quella bambina-attrice. Dopo qualche anno, che stavamo assieme, ho scoperto che era lei”.

La coppia di attori è legata da diverso tempo. Una storia d’amore vissuta lontano dai riflettori che presto potrebbe portare alle nozze. “Matrimonio? Non so se ci sposeremo – ha detto Andrea, rispondendo alle domande di Caterina Balivo – aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”.

L’idea che sia proprio Cristina a chiedere la mano del compagno non è poi così lontana dalla realtà. Qualche tempo fa infatti l’attrice confessò in un’intervista di essere stata lei a fare il primo passo per conquistare Andrea Pezzi e che in caso contrario la loro storia d’amore non sarebbe mai iniziata.

“Prima di incontrare l’amore della mia vita, Andrea Pezzi, conquistato con un bigliettino in aereo perché se non mi fossi mossa io, forse oggi non staremmo insieme, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto – aveva svelato la Capotondi -. Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della tua felicità”.