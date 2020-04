Andrea Iannone, Cristina Buccino nuova fiamma: gli indizi su Instagram

editato in: da

Andrea Iannone e Cristina Buccino stanno insieme? Secondo le ultime indiscrezioni il pilota di MotoGp avrebbe ritrovato il sorriso accanto alla showgirl dopo l’addio a Giulia De Lellis. Campione sulla pista, Andrea non ha avuto molta fortuna in amore. Prima c’è stata la love story con Belen Rodriguez, terminata dopo quasi tre anni con il ritorno della modella argentina con l’ex marito Stefano De Martino. Poi tanti flirt, arrivati al capolinea molto presto, infine l’incontro con Giulia De Lellis che sembrava la donna giusta per lui.

Dopo dichiarazioni d’amore su Instagram, un anello e feste a sorpresa, Iannone e l’influencer si sono detti addio. Lei è tornata fra le braccia dell’ex Andrea Damante e lui è rimasto nuovamente solo. Ma non per molto. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il pilota si starebbe frequentando con Cristina Buccino. La modella ed ex compagna di Claudio D’Alessio, figlio di Gigi, è single da qualche tempo. I follower di Instagram da qualche giorno hanno notato alcuni strani movimenti.

Prima di tutto i Like di Cristina a Iannone, poi la scelta del pilota di ricondividere una canzone della showgirl nelle Stories. Non solo, i più esperti hanno notato che nelle ultime foto postate dalla Buccino compaiono dei dettagli che sembrano arrivare dalla casa di Lugano di Andrea. Specchi, battiscopa e pavimento sono gli stessi che sino a qualche mese fa apparivano negli scatti della De Lellis che aveva iniziato una convivenza con il pilota.

Per rispondere ai gossip, la Buccino ha mostrato ai follower uno scatto in cui si vede Milano, ma in molti sono convinti che sia solo un modo per evitare i gossip. Nel frattempo Iannone continua le sue riflessioni post rottura da Giulia De Lellis. Mentre l’influencer è ormai uscita allo scoperto con Andrea Damante, confermando il ritorno di fiamma, Andrea si racconta su Instagram.

“Ho imparato che lamentarsi non cambia le cose, anzi: è nella difficoltà che troviamo il barlume – ha scritto di recente -. Ogni momento è una lezione. Ogni batosta insegna. Ogni giorno è un’opportunità. Sul divano, fermo ad interrogarti sui momenti migliori, ricorda che dovrai ripartire da quelli”.