Andrea Damante: su Instagram un video inedito con Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis sui social continuano a seminare indizi sull’ormai evidente ritorno di fiamma: la coppia, che sta facendo appassionare fan vecchi e nuovi, non fa più mistero del sentimento ritrovato, anche se in maniera non troppo diretta.

Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un video ricordo inedito, risalente allo scorso anno, per rivivere i momenti più emozionanti del Coachella, il festival musicale che si sarebbe dovuto svolgere proprio in questi giorni in California.

Nel breve filmato appare anche Giulia: tra i dj set all’aria aperta, i concerti serali, le risate con gli amici e la classica ruota panoramica che fa da sfondo a tutte le foto dei partecipanti al festival, Andrea mostra due momenti in compagnia di Giulia, tra un selfie e un saluto.

Nonostante allora non stessero insieme, la De Lellis non ha mai fatto mistero di continuare a sentire l’ex, rivelando in alcune interviste di provare ancora affetto per lui. Niente di strano che, essendosi ritrovati insieme all’evento (frequentatissimo dagli influencer italiani), abbiano voluto scattare qualche innocente selfie insieme e immortalare il momento, anche se si percepisce una certa complicità tra i due.

Intanto nelle stories delle ultime ore Damante ha mostrato un maxi uovo di Pasqua, facendo intendere fin da subito che fosse per la De Lellis. Lo stesso che lei ha pubblicato poco dopo: ormai sono sempre è sempre più evidente che la coppia sta trascorrendo questo periodo di isolamento sociale nella stessa casa.

Sempre in maniera indiretta, i due lo hanno confermato anche a Verissimo: proprio qualche giorno fa, nei clip (separati) che hanno inviato alla Toffanin, i fan della coppia non hanno potuto non notare dei dettagli rivelatori.

Il video della De Lellis infatti è stato girato in un angolo della casa che tutti gli appassionati di gossip conoscono, perché oltre che nelle stories di Instagram di Giulia, compare anche in quelle di Damante. Il ragazzo infatti ha girato il suo filmato nello stesso terrazzino dell’influencer iniziando con delle parole che lasciano davvero poco spazio all’interpretazione: “Mi trovo a Roma e sono in piacevolissima compagnia“.

Che tra Giulia e Andrea sia sbocciato nuovamente l’amore ormai non è più un mistero: adesso sta a loro uscire allo scoperto, cominciando a pubblicare qualche romantico selfie di coppia.

