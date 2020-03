Amici 2020, Rudy Zerbi svela un retroscena su Valentin

editato in: da

Rudy Zerbi svela un retroscena su Valentin dopo la terza puntata di Amici 2020 in cui il ballerino ha abbandonato il talent in seguito a uno scontro verbale con Maria De Filippi. L’ultimo appuntamento con lo show è stato piuttosto movimentato, segnato da numerose liti: Vanessa Incontrada si è scontrata con Javier, che non ha accettato il suo giudizio nella sfida contro Nicolai. Alessandra Celentano ha avuto un acceso dibattito con la De Filippi e con Luciano Cannito, coreografo e compagno di Rossella Brescia.

Quando Valentin ha annunciato che avrebbe lasciato la scuola di Amici 2020, perché contrario alle scelte dei giudici, Maria si è infuriata e l’ha invitato ad abbandonare lo studio. Al termine della puntata i protagonisti dello show hanno espresso la ognuno la propria opinione sulla questione. Veronica Peparini si è sfogata su Instagram, criticando sia Valentin che Javier per il loro atteggiamento, mentre la Celentano ha difeso la trasmissione, ammettendo di aver sbagliato.

Anche Rudy Zerbi ha voluto dire la sua, svelando un retroscena sull’addio del ballerino alla trasmissione. Il professore di Amici 2020 ha raccontato che, una volta uscito dallo studio, il ballerino avrebbe chiesto di ricevere il premio messo in palio dagli sponsor. Si tratta di un assegno di circa 6 mila euro che Talisa ha ricevuto dopo essere stata eliminata nella seconda puntata.

“Valentin senza troppi giri di parole ha detto che Jacopo è un incapace – ha spiegato Zerbi -, poi fa il discorso morale, si autoelimina perché dichiara “Comunque vada, che vinca o che perda, me ne vado” e poi a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Ma siamo fuori di testa completamente”. Un retroscena che di certo farà molto discutere visto che in tanti si sono schierati dalla parte del ballerino dopo la lite con Maria De Filippi. Da parte sua Valentin è rimasto in silenzio per giorni, rompendo alla fine il silenzio su Instagram con un messaggio: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare! – ha svelato -. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente”.