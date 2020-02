Amici, Valentin assente alle registrazioni: cosa è successo

editato in: da

Valentin Alexandru non è stato presente alle ultime registrazioni di Amici (si tratta di quelle relative alla puntata che andrà in onda sabato prossimo). Questo ha fatto scattare subito le preoccupazioni per il futuro nella scuola del ballerino romeno, che accederà al serale assieme a Giulia Molino e ad altri allievi.

Il 21enne, che si impegna nello studio della danza da quando aveva solo 5 anni, come già detto non ha presenziato alle ultime registrazioni del programma. L’indiscrezione è stata lanciata sulle pagine del sito Il Vicolo delle News, dal quale si viene a sapere che, almeno per ora, non si sa nulla di preciso in merito ai motivi dietro all’assenza del ballerino.

Diverse sono però le ipotesi messe in campo. C’è chi ha parlato di un infortunio, chi di un malanno di stagione e chi, invece, ha chiamato in causa la decisione del giovane di prendersi un po’ di tempo in compagnia della sua famiglia.

Di certo c’è che l’assenza del ballerino romeno – ammesso al serale a seguito di un esame a dir poco complesso, in occasione del quale è dovuto “uscire” dall’universo della specialità che lo vede primeggiare da quando era bambino – sta facendo parlare i fan del talent di Maria De Filippi.

A rendere fitti i rumors ci pensa il clima non certo disteso sia in studio, sia sui social. Dopo l’accesso di Nicolai al serale, il popolo di Twitter ha criticato fortemente la decisione dei professori, sottolineando che il ballerino non sarebbe sufficientemente meritevole per via del suo atteggiamento nei confronti di Timor Steffens (i due sono stati protagonisti di un’acerba lite nel corso della puntata andata in onda il 1° febbraio).

Adesso, a seguito del gossip relativo all’assenza di Valentin dalle registrazioni di domenica 2 febbraio 2020 – nel corso delle quali è stata decretata l’eliminazione di Devil Angelo – tutti gli occhi sono puntati su di lui.

Le performance del ballerino romeno al serale sono molto attese soprattutto in virtù dell’evoluzione positiva che lo ha visto protagonista dall’inizio della stagione del talent. Il giovane, infatti, si è via via messo in discussione, confermando il suo grande talento ma mettendo in primo piano anche una versatilità stilistica che è piaciuta molto ai professori.