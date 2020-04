Amici Speciali: regole, concorrenti e quando andrà in onda lo show di Maria de Filippi

editato in: da

Il pubblico è in fermento per le ultime novità emerse riguardo Amici Speciali – Con TIM per l’Italia, il nuovo show di Maria De Filippi che vedrà alcuni vecchi concorrenti di Amici nuovamente sul palco del famosissimo talent di Canale 5. Alcuni indizi hanno infatti portato alla luce quello che dovrebbe essere il cast dell’attesissima trasmissione.

Fino a poche ore fa, l’unica certezza era Gaia Gozzi, la giovane cantante vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Poi, via social, è arrivato un indizio che ha letteralmente fatto drizzare le antenne al pubblico: alcuni artisti (tutti “stranamente” ex talenti provenienti dalla scuola più famosa d’Italia) hanno condiviso un hashtag che ha sollevato molti sospetti, #DMA. Per molti, si tratterebbe dell’acronimo di “Distanti Ma Amici”, e avrebbe un significato molto chiaro: indicherebbe infatti i nomi dei concorrenti di Amici Speciali.

Ad aver pubblicato l’hashtag, dunque, dovrebbero essere coloro che formeranno il cast della nuova trasmissione di Canale 5. Stando a questa ipotesi, che trova sempre più credito sul web, accanto a Gaia Gozzi avremo, nell’elenco dei cantanti, alcuni volti noti del panorama musicale italiano: Alberto Urso, Giordana Angi, Irama, Michele Bravi e Stash dei The Colors – quest’ultimo è stato anche insegnante nell’ultima edizione del talent show. Tra i ballerini spiccano invece i nomi di Javier Rojas, Umberto Gaudino, Andreas Muller, Alessio La Padula, Alessio Gaudino e Gabriele Esposito.

Rimane il mistero di Random, uno dei rapper più amati dai giovani, che ha anch’esso condiviso l’hashtag #DMA, pur non avendo mai preso parte ad Amici. Sarà anche lui nel cast del nuovo format di Maria De Filippi? Sicuramente, tutto questo mistero non fa che aumentare l’attesa. A rendere ancora più ingarbugliata la situazione, c’è il fatto che la data di inizio del talent show (in origine chiamato Amici All Stars) non è stata ancora resa nota.

Inizialmente, la trasmissione avrebbe dovuto esordire subito dopo la fine di Amici 2020. Ma, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo negli ultimi mesi, anche questo format è slittato. Secondo alcune indiscrezioni, l’inizio di Amici Speciali sarebbe stato spostato al prossimo 18 maggio, ma la produzione ha confermato di recente che non è ancora stata fissata una data ufficiale. Anche in merito al regolamento si sa davvero poco.

Lo show, diviso in 4 puntate, potrebbe non prevedere alcuna eliminazione, ma solamente una classifica stilata sulla base dei punteggi ottenuti durante le esibizioni dei concorrenti. Nelle scorse ore, in una diretta con Anna Pettinelli, la cantante Gaia Gozzi si è lasciata andare ad un breve commento che spiega bene l’atmosfera che si vivrà ad Amici Speciali: “Non posso dire niente, vedremo poi come andare avanti. Se dovesse andare in porto, e se dovesse esserci, credo che il mood sarà più spettacolo e condivisione che gara”.