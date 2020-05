Amici Speciali, De Filippi inarrestabile: fa piangere Gaia Gozzi e spaventa Sabrina Ferilli

editato in: da

Maria De Filippi non sbaglia e con Amici Speciali regala uno show imperdibile, fra lo scherzo a Gaia Gozzi (che finisce per piangere) e le battute di Sabrina Ferilli. La trasmissione, che ha come scopo quello di raccogliere soldi a favore della protezione civile, è ormai un appuntamento imperdibile per molti.

La puntata della trasmissione si è aperta in modo scoppiettante, con uno scherzo molto divertente fatto a Sabrina Ferilli. La De Filippi annuncia cosa accadrà e poco dopo l’amica viene fermata dietro le quinte di Amici Speciali da alcuni finti poliziotti. Gli attori, travestiti da forze dell’ordine, la accusano di truffa: “Essendo una persona famosa può far vendere dei prodotti fasulli”, spiegano, mentre l’attrice romana inizia ad agitarsi e cerca conforto in Maria. Ogni minuto che passa la Ferilli appare sempre più agitata e confusa, sino a quando la De Filippi non decide di svelare lo scherzo in atto.

“È uno scherzo, Sabrina. Questi sono due attori”, dice ridendo, ma Sabrina non la prende bene. “Mi tremano le mani, mi sono agitata. Ci vorrà mezz’ora prima di riprendermi”, spiega tornando in studio e sedendosi accanto agli altri giudici: Gerry Scotti, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. A quanto pare la De Filippi ci ha preso gusto, perché lo scherzo alla Ferilli non è l’unico della serata.

Poco dopo nella diretta di Amici Speciali anche Gaia Gozzi vive un momento difficile. Una finta speaker infatti prende il microfono, dopo la sua esibizione sulle note di Coco Chanel, e la accusa di plagio. “Mi spiace dirlo ma questo pezzo è un plagio, ci sono arrivate numerose segnalazioni – spiega, lasciando la cantante di sasso -. Le abbiamo controllate e c’è un altro pezzo che ha la stessa musica”.

“Non è possibile. Questo l’ho pezzo l’ho scritto interamente insieme a Simone Privitera. Non può essere un plagio – risponde la cantante di Amici Speciali, decisamente provata -. Mi sembra assurdo perché ho scritto tutto io. Una segnalazione del genere mi fa pensare”.

Seguono minuti difficili per Gaia, che si trova ad affrontare l’incubo di qualsiasi artista di successo. “Sei stata molto furba perché l’hai fatta in portoghese – svela la finta speaker -. Vuoi sapere qual è il plagio? Non vuoi essere così onesta da ammetterlo da sola? La base musicale è identica. Il titolo è ‘È tanto che non la vedo’”. Quando la canzone parte Gaia Gozzi capisce che è un scherzo e si lascia andare alle lacrime: “Ho perso 10 anni di vita”, ammette.

Poco dopo a chiudere la questione è Stash, leader dei The Kolors, che parlando della vincitrice di Amici a Maria De Filippi svela: “È brava, è stron*** quasi quanto te”, scatenando le risate della conduttrice. Un grande successo per la moglie di Costanzo che però, nonostante gli ottimi ascolti, non è riuscita a battere il film su Felicia Impastato con protagonista Lunetta Savino. Il tv movie ha trionfato, superando Amici Speciali.