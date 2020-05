Amici Speciali, Maria De Filippi cambia le regole del gioco

editato in: da

Maria De Filippi cambia le regole di Amici Speciali, inserendo in corsa le eliminazioni. Lo show, nato per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, si è rivelato un vero e proprio successo. Complice un cast che raccoglie grandi nomi della musica e dello spettacolo, fra concorrenti e giuria.

Per questo nuovo format, nato sull’onda del successo di Amici e nato inizialmente come Amici Alla Stars, la moglie di Costanzo ha voluto accanto a sè i colleghi più cari. Non solo Gerry Scotti, amatissimo dal pubblico, ma anche Sabrina Ferilli, protagonista indiscussa delle prime puntate del programma, fra gaffe e scherzi in diretta tv.

Ora che la finale di Amici Speciali si avvicina però, la De Filippi ha deciso di rendere il gioco ancora più avvincente, affidandosi all’ormai celebre pongo-regolamento, in vigore anche ad Amici. Per questo nel corso della semifinale, prevista per il 29 maggio 2020, assisteremo a otto eliminazioni. Ci sarà dunque una gara senza esclusione di colpi, come annunciato anche sulla pagina Instagram della trasmissione. In finale infatti arriveranno solo quattro artisti, che si sfideranno per conquistare la coppa del vincitore. “Venerdì 29 Maggio la semifinale di Amici Speciali – si legge – con TIM insieme per l’Italia in prima serata su Canale 5… Chi tra i 12 artisti in gara sarà tra i quattro finalisti?”.

Nelle puntate precedenti ad assicurarsi la vittoria sono stati Alessio Gaudino e Alberto Urso. Gli altri talenti ancora in gara sono Javier Rojas, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Random, Michele Bravi (che potrebbe vincere), Gabriele Esposito, Gaia, Irama, Giordana Angi e i The Kolors. Terminata l’avventura di Amici Speciali, Maria De Filippi non si riposerà, ma tornerà in tv con un’altro format molto amato: Temptation Island. La conduttrice infatti ha confermato che la trasmissione, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, ci sarà.

I casting per trovare le nuove coppie che sbarcheranno in Sardegna sono iniziati, come svelato su Instagram da Raffaella Mennoia, resta da capire quale sarà il meccanismo del reality che prevede corteggiamenti, uscite romantiche ed effusioni. “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale – aveva spiegato a Vanity Fair -: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”.