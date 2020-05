Amici Speciali, flirt fra Gaia Gozzi e Alberto Urso: Maria De Filippi fa chiarezza

editato in: da

C’è un flirt fra Gaia Gozzi e Alberto Urso? Fra i due concorrenti di Amici Speciali, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe qualcosa di speciale. A chiarire la situazione Maria De Filippi che ha parlato del rapporto fra i due nel corso della prima puntata dello show.

Durante la trasmissione infatti non sono sfuggiti gli sguardi rivolti dall’ex vincitore di Amici a Gaia Gozzi. I cantanti sono apparsi da subito molto affiatati, come ha fatto notare anche Federica Gentile, conduttrice radiofonica di RTL 102.5. “Due occhi azzurri che mi guardavano che a un certo punto si distraevano e guardavano altri occhi azzurri – ha detto sibillina – Alberto oggi era distratto da Gaia, mi è parso di capire che tutto ciò accada frequentemente”.

“Siamo solo amici – ha spiegato la Gozzi -, ma c’è stato un periodo, all’inizio delle prove, che ogni due per tre veniva e bussava in saletta. Poi rimaneva impalato lì… Io allora dicevo che dovevo registrare e lui mi rispondeva: “Ok, vengo tra 25 minuti” e se ne andava”. Le parole della cantante hanno imbarazzato Alberto, mentre Federica Gentile ha commentato: “Allora c’è davvero qualcosa…”.

Sulla questione è intervenuta anche Maria De Filippi che ha messo in chiaro la questione. “Diciamo che c’è un interesse ma è unilaterale”, ha detto parlando di Gaia Gozzi e Alberto Urso. Il tenore è stato uno fra i concorrenti più amati di Amici, grazie al suo enorme talento, ma anche alla bellezza che non passa inosservata. Durante la sua partecipazione allo show, nel 2018, aveva conquistato il cuore di Tish, in seguito, dopo aver conquistato la coppa del vincitore, si era legato a Valentina Vernia.

La ballerina e il cantante avevano ufficializzato la love story su Instagram e sembravano molto felici, almeno fino alla partecipazione di Alberto a Sanremo. Nel corso del Festival di Amadeus infatti il tenore aveva affermato di essere tornato single. Il tenore è legatissimo anche a Giordana Angi, star di Amici Speciali. “Lei fa il tifo per me, io faccio il tifo per lei – aveva raccontato tempo fa -. Ci vogliamo tanto bene, c’è una grande amicizia”.