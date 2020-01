Amici, Martina eliminata e Maria De Filippi interviene: le anticipazioni

editato in: da

Nella scuola di Amici è altissima l’attenzione sulle sorti di Martina Beltrami. La 19enne di Rivoli si è infatti scontrata con diversi compagni nei giorni scorsi e c’è chi teme che il suo atteggiamento possa ostacolarla e provocarne l’eliminazione.

A rendere ancora più fitti i rumors in merito ci ha pensato un video del day time pubblicato ieri sull’account ufficiale Instagram del programma. Nella clip di 50 secondi si può vedere la giovane cantante preoccupata per il giudizio di Zerbi dire “Lui mi manda a casa se sono triste”. A questa sua affermazione hanno fatto subito seguito le parole di Maria De Filippi.

La padrona di casa del talent Mediaset da un lato l’ha rassicurata, facendole presente che, qualora dovesse uscire dal programma, non succederebbe nulla di grave (“Ti svegli al mattino, c’è il sole, c’è tua madre, ci sono i tuoi amici… magari ti sentirai un po’ sola all’inizio”).

A queste parole, la cantante ha replicato facendo presente che di non ritenere drammatica l’eventuale eliminazione dal programma, ma di pensare di non meritare una sorte del genere (per la Beltrami l’ingresso nella scuola di Amici ha rappresentato fin da subito un’importante occasione di riscatto).

Come ha reagito Maria De Filippi? Spronando ulteriormente la giovane con la frase “Dimostra il contrario”. La scena, che ha avuto luogo nella sala relax della scuola, è stata come già detto pubblicata sui social. Numerosi i commenti al post, la maggior parte dei quali fortemente critici verso l’atteggiamento tenuto da Martina nelle ultime settimane (la cantante piemontese ha avuto contrasti in particolare con Francesca e con Giulia).

La preoccupazione di Martina arriva a pochi giorni dall’eliminazione a sorpresa di Skioffi, concorrente fin da subito nell’occhio del ciclone per via dei contenuti misogini di alcuni suoi testi degli ultimi anni.

Sempre nel corso della puntata di sabato 25 gennaio 2020, Giulia si è lasciata andare alle lacrime dopo aver visto un video che mostra alcuni ragazzi della scuola, tra cui la Beltrami, che commentano con toni di scherno le sue prove. Dopo questo sfogo, sono arrivate le scuse della cantante di Rivoli, la cui permanenza sui banchi della scuola di Amici sembra essere a forte rischio.