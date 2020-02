Amici, Maria De Filippi svela i dettagli del serale e annuncia gli ultimi ammessi

editato in: da

La fase finale di Amici è davvero alle porte e a testimoniarlo sono i pochissimi posti rimasti per il serale: sono solo tre infatti le maglie verdi disponibili per i ragazzi.

Anche in questa puntata Maria De Filippi ha regalato al pubblico grandi emozioni, invitando in studio come ospiti Alberto Urso, Giordana Angi, Enrico Nigiotti e Michele Bravi. I quattro cantanti, amatissimi dagli spettatori, sono stati accolti tra applausi e ovazioni.

Il primo ad esibirsi, facendo emozionare tutti, è stato Michele Bravi con il suo grande successo Il diario degli errori, cantato in sottofondo da tutto il pubblico. Anche Giordana, con il brano Stringimi Più Forte – scritto proprio durante la sua partecipazione al talent – ha appassionato la platea e gli allievi di Amici, mentre Enrico Nigiotti ha portato sul palco un’emozionante versione acustica del suo pezzo L’amore è, facendo commuovere Nyv (e non solo lei).

Ma al centro della puntata è stata ovviamente l’imminente partenza del Serale: Maria De Filippi ha svelato che quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, i ragazzi non saranno più divisi in squadra bianca e squadra blu. Di conseguenza non saranno presenti due direttori artistici, ma solo Giuliano Peparini e che la fase finale del programma, che decreterà il vincitore del talent show, si articolerà attraverso delle sfide tutti contro tutti.

Durante la settimana c’è stata grande tensione tra i ragazzi non ancora ammessi, desiderosi di conquistare le ultime maglie verdi: il nervosismo è stato palpabile anche in puntata, tanto che Martina e Stefano hanno discusso con i loro professori di canto, perché si sono sentiti sminuiti e pressati senza un’apparente ragione. Ma Rudy Zerbi ha sottolineato che i progressi dei due ragazzi, incostanti e a corrente alternata, non sono stati sufficienti per conquistare un posto al serale.

Intanto le squadre di Giulia e Gaia, come ogni settimana, hanno gareggiato per stabilire gli ultimi concorrenti ammessi alla fase finale: Jacopo, che riesce a superare i tre step con i giudici esterni, ha conquistato una delle ultime maglie a disposizione. E anche Francesco si è sottoposto (ripetendolo) all’esame, guadagnandosi il meritato posto alla fase finale del programma.

Adesso l’attesa è tutta per il serale: chi sarà il nuovo vincitore di Amici?