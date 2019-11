Amici, Maria De Filippi torna e ruba la scena a Michelle Hunziker

editato in: da

Il ritorno, molto atteso, di Maria De Filippi è stato un vero e proprio uragano, ad Amici Celebrities: la semifinale del talent show dedicato ai vip ha visto la conduttrice vestire per una volta i panni di giudice speciale, posto che nelle scorse puntate è toccato a molti altri personaggi famosi.

Questo era uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, curioso di scoprire chi avrebbe indossato la maglia d’oro della finale di una prima, scoppiettante, edizione di Amici Celebrities. E già da qualche tempo era stato annunciato il ruolo della De Filippi, che a conti fatti è rimasta lontano dalla trasmissione per appena una puntata. È stata infatti lei a condurre lo show per le prime tre settimane, in attesa che Michelle Hunziker portasse a termine i suoi impegni con Striscia la Notizia, per poi lasciarle lo scettro alla quarta puntata. Ora è tornata nelle vesti di giudice, per valutare le esibizioni dei concorrenti che si sono contesi un posto nella finale.

Sin dal primo momento, Maria ha ribaltato i ruoli: è bastata la sua sola presenza ad “oscurare” la bravissima Michelle, che tuttavia ha portato a casa un altro grande successo. La De Filippi, padrona di casa, ha saputo divertire il pubblico soprattutto con un simpatico siparietto con Filippo Bisciglia. Al termine di ogni esibizione continuava a chiedergli un giudizio, forse per metterlo in difficoltà – la sua compagna storica, Pamela Camassa, è anch’essa una delle concorrenti in gara, ed è a lei che è andata la preferenza di Filippo. Quel che è certo è che proprio lui si è aggiudicato la prima manche della serata, conquistando l’ambita maglia d’oro e lasciando la competizione.

Il resto della puntata ha visto numerose altre esibizioni divertenti ed emozionanti, ma anche qualche lacrima. Come quelle di Laura Torrisi, rimasta un po’ delusa dalle parole di Ornella Vanoni, che aveva candidamente confessato di non aver percepito sentimento nelle sue interpretazioni. Laura ha poi lasciato la trasmissione, prima eliminata di questa puntata, che si è rivelata una sfida senza esclusione di colpi. Pamela, invece, è stata la seconda ad aggiudicarsi la maglia d’oro.

Ora non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprire il vincitore (o la vincitrice) di questa prima edizione di Amici Celebrities. D’altronde, chissà quante altre sorprese ci aspettano nel corso della finalissima…