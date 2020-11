Amici, Maria De Filippi inaugura il 20esimo anno della scuola: chi ci sarà

editato in: da

Sabato 14 novembre alle 14:45 è attesissimo il ritorno su Canale 5 della scuola di Amici di Maria De Filippi. Conosceremo finalmente la rosa di giovani talenti che formeranno la classe di quest’anno, salvo sfide ed eliminazioni a cui il programma ci ha abituato nel corso degli anni.

Puntuale anche quest’anno, comincia il 20esimo anno accademico di uno dei talent show più amati e longevi di Mediaset. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, Amici ha trovato il modo di andare in onda rispettando tutti i protocolli in termini di sicurezza.

Ci sono grandi novità attese per questa edizione, a partire dai professori a cui è affidato il compito di forgiare la classe di cantanti e ballerini scelti per questo anno scolastico.

Per quanto riguarda il ballo, al fianco delle veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini, ci sarà una new entry pronta a fare faville: Lorella Cuccarini, che torna così ufficialmente sulle reti Mediaset e soprattutto al suo grande amore, la danza. Artista poliedrica, Lorella è conduttrice, ballerina, cantante e indimenticabile showgirl di alcuni dei programmi televisivi più famosi del nostro paese. Dopo il burrascoso addio alle reti Rai, la “più amata dagli italiani” festeggia 35 anni di carriera e torna in tv nel suo habitat naturale nei panni di docente di danza.

Per quanto riguarda invece il canto, al fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, entra in squadra una delle voci italiane più amate: Arisa, vincitrice di due Festival di Sanremo, il primo nel 2009 nella gara delle nuove proposte, il secondo nel 2014 nella categoria dei Big, a conferma del suo grande talento musicale. Volto amato del Festival canoro, Arisa nel 2015 è stata anche conduttrice della kermesse al fianco di Carlo Conti, che l’aveva voluta sul palco come presenza femminile insieme a Emma e Rocio Munoz Morales.

Rimane confermata la programmazione tv di Amici per lo speciale del sabato pomeriggio su Canale 5 che sarà condotto come sempre da Maria De Filippi, mentre su Italia 1 dal lunedì al venerdì ci sarà una striscia quotidiana dalle ore 19:00, che mostrerà gli allievi impegnati nello studio delle discipline, e racconterà la loro vita da studenti della scuola del talento più famosa d’Italia.