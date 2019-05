Amici, la De Filippi cambia tutto: arrivano Mara Venier, Emma e la Carrà. Bertè assente

editato in: da

La prossima puntata di Amici si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena con l’arrivo di tre nuovi giudici d’eccezione e un ospite speciale. Maria De Filippi, ancora una volta, ha cambiato le carte in tavola, modificando in corsa lo show del sabato sera, che nelle ultime settimane aveva sofferto molto a causa della concorrenza di Ballando con le Stelle.

Ricky Martin e Vittorio Grigolo, direttori artistici delle due squadre, hanno deciso di dire addio al programma, portando una nuova rivoluzione ad Amici. I ragazzi infatti dovranno affrontare la settima puntata del serale da soli in un “uno contro tutti” che sarà spettacolare, grazie soprattutto alle grandi personalità che interverranno in studio.

La prossima puntata di Amici riprenderà dalla sfida fra Mameli e Umberto, interrotta a causa di un problema muscolare del ballerino. La novità più importante però riguarda lo scioglimento della squadra Blu e di quella Bianca, che spingerà i ragazzi a lottare da soli per conquistare un posto nella semifinale. I concorrenti rimasti in gara sono Mameli, Giordana, Tish e Alberto, mentre fra i ballerini troviamo Rafael, Vincenzo e Umberto.

Oltre ai due direttori artistici, sarà assente anche Loredana Bertè. La cantante è stata la grande novità di questa edizione dello show e non ha deluso le aspettative, fra liti, comunicati e proposte rivoluzionarie. Dopo l’addio a Valentina nella scorsa puntata e l’ennesimo scontro con i professori, la Bertè non sarà ad Amici a causa di un concerto in programma a Bologna.

A sostituirla tre giudici d’eccezione: Gerry Scotti, Mara Venier ed Emma Marrone. L’arrivo della Venier, reduce dal successo a Domenica In, era nell’aria, ma è stato confermato solo in queste ore. Oltre a questa particolare commissione giudicatrice ci sarà anche un ospite d’eccezione. Si tratta di Raffaella Carrà che ha accettato l’invito di Maria De Filippi dopo averla ospitata nel suo programma A raccontare comincia tu.