Amici, Javier risponde a Maria De Filippi ed Elena D’Amario sorprende su Instagram

Javier, ballerino di Amici, risponde a Maria De Filippi dopo la difficile puntata di sabato e commenta la scelta dei professori di non farlo uscire dalla scuola. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente complicati per il ballerino che, in un momento di rabbia e sconforto, ha pronunciato frasi molto gravi contro il talent show.

Maria ha mostrato al pubblico e ai professori un filmato in cui Javier, dopo essere stato ripreso per via di alcuni comportamenti poco rispettosi all’interno della scuola, ha attaccato il programma. “Avevo una carriera fuori di qui, ho lasciato tutto per venire a fare questa m***a – ha tuonato -. Questa è una scuoletta, non una scuola”. Poi il rifiuto di parlare con la De Filippi: “Non voglio parlare con nessuno, sono stufo – ha detto -. In Italia ci sono tanti ballerini buoni, perché nessuno viene qui? Nessuno che è uscito da qui è diventato una star. Qui non si balla niente di grande spessore, non c’è un coreografo con le palle. Qui al massimo puoi crescere nella classifica di gradimento del programma”.

Frasi pesanti che hanno fatto arrabbiare la produzione e i ballerini professionisti dello show, fra cui Elena D’Amario che in passato ha ballato più volte con Javier. Il ballerino, rendendosi conto del suo errore, è scoppiato in lacrime, e alla fine Maria ha deciso di perdonarlo, mentre i professori hanno accettato di tenerlo ancora all’interno della scuola.

A poche ore da quella decisione, Javier ha commentato la scelta della conduttrice su Instagram. “Mi rammarico molto delle mie parole – ha scritto il concorrente di Amici -, davvero, è stato brutto da parte mia, ho fatto un errore, resta solo da rimediare e imparare, gli errori nella vita servono solo a farti crescere! Mi Dispiace”.

Poco dopo ha condiviso nelle Stories una serie di commenti di fan, amici e telespettatori, che hanno chiesto ai professori e a Maria De Filippi di andare avanti e di concedere davvero una seconda possibilità al ragazzo. Fra i post dedicati alla vicenda anche quella di Elena D’Amario, protagonista di un emozionante discorso nel corso della puntata.

“Una seconda opportunità per Javier è la dimostrazione di quanto una scuola come Amici possa aiutare aspiranti Artisti e Uomini – ha scritto la ballerina -.

Grazie Maria per l’amor e il supporto dimostratomi in studio. E grazie colleghi, ma non permettiamo che la “professionalità e l’umiltà” siano soltanto parole.

Pratichiamole con l’esempio”.