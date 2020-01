Amici, Javier minaccia di andarsene e Talisa si imbarazza con Umberto

editato in: da

Javier rischia di uscire dalla scuola di Amici, mentre Talisa si imbarazza durante un ballo con Umberto. Il talent di Maria De Filippi, giunto ormai alla diciannovesima edizione, continua a regalare emozioni ai telespettatori. La puntata di sabato si preannuncia piuttosto movimentata visto ciò che è accaduto negli ultimi giorni.

Il ballerino Javier infatti si è infuriato e ha minacciato di lasciare la scuola. Rojas è stato ripreso più volte dalla produzione e da Anna Pettinelli, ma negli ultimi giorni ha mostrato grande insofferenza nei confronti delle regole di Amici. Javier si è sfogato e, fra le lacrime, ha affermato di voler abbandonare il talent.

“No, non posso continuare a fare questa me**a! – ha tuonato -. Uno rischia la propria carriera per venire qui a fare questa me**a! Io sono qui per dimostrare di essere un professionista non per andare a scuola”. Parole che sono state interpretate come una grande mancanza di rispetto e che di sicuro avranno delle conseguenze nel percorso del ballerino all’interno di Amici.

E mentre Javier combatte con i suoi fantasmi, Talisa sembra ormai stregata da Umberto. Sono in tanti a sognare una love story fra il ballerino professionista e l’allieva di Amici e ad alimentare i gossip ci pensa una coreografia. In questi giorni infatti i due ballerini si sono allenati spesso insieme per preparare un passo a due molto sensuale.

Nei video del day time di Amici vediamo i ballerini che si sfiorano e completano la coreografia con un tenero bacio. Nascerà una storia d’amore? Talisa non ha mai nascosto di provare una forte attrazione per il collega, mentre Umberto è reduce dalla rottura con Louise Heise.

Qualche settimana fa il ballerino di Amici aveva annunciato su Instagram la fine della sua relazione con la collega danese a cui è stato legato per oltre tredici anni. Un amore arrivato al capolinea senza rimpianti e rancori tanto che Gaudino aveva svelato di essere rimasto amico dell’ex.