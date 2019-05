Amici, infortunio alla schiena per Rafael: a rischio la semifinale

editato in: da

L’ultima puntata di Amici è stata particolarmente coinvolgente, grazie a grandi esibizioni, ma anche a qualche problema. Non è passato inosservato infatti l’infortunio alla schiena di Rafael che, dopo aver conquistato il pubblico con la sua performance, si è dovuto fermare.

Il ballerino ha stregato tutti rendendo omaggio a The Danish Girl, con una coreografia realizzata da Giuliano Peparini. Elegante, intenso e bravissimo, Rafael ancora una volta ha raccolto l’ovazione del pubblico in studio e a casa. Ad applaudirlo anche Raffaella Carrà, che qualche giorno fa, nel corso di una chiacchierata con Maria De Filippi, aveva svelato di apprezzare molto l’artista.

“Mi piace davvero tanto” aveva commentato la conduttrice che in seguito è stata ospite del serale di Amici. La puntata ha decretato i semifinalisti della trasmissione. Il prossimo 19 maggio, Alberto, Giordana, Vincenzo, Rafael e Tish si sfideranno per accedere alla finale.

Il ballerino cubano però potrebbe non esserci proprio a causa dell’infortunio alla schiena. Non è la prima volta che Rafael è costretto a fare i conti con problemi di questo tipo, ma questa volta il dolore l’ha costretto a ritirarsi prima dalla puntata, interrompendo le esibizioni.

Cosa accadrà ora? I fan sperano che Rafael possa tornare in pista in occasione della semifinale, ma solo il tempo potrà dirlo. Nel corso del daytime di Amici, il ballerino ha affermato di essere molto preoccupato, perché oltre ai problemi fisici teme di non essere appoggiato da Alessandra Celentano.

La professoressa infatti preferirebbe Vincenzo Di Primo, l’altro ballerino rimasto in gara. “Ha avuto un problema alla schiena durante un’esibizione” aveva spiegato Maria De Filippi durante la puntata, senza specificare nulla.

Rafael come sta? Per ora si sta sottoponendo alle cure per recuperare l’infortunio alla schiena. Mancano ancora diversi giorni alla semifinale, solo allora scopriremo se Quenedit prenderà parte alla sfida con gli altri concorrenti. Giovanissimo e talentuoso, Rafael è stato uno dei primi artisti ad accedere al serale.

Ha iniziato a ballare a soli 8 anni, accedendo poco dopo alla Scuola Nazionale di Balletto di Cuba. Non è esperto solamente di danza classica, ma ha studiato altri stili, come il neoclassico e il moderno.