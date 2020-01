Amici: Giulia contro tutti, ma Zerbi la difende. E Skioffi va sotto esame

editato in: da

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Amici, con due eliminazioni importanti e il primo ammesso al serale.

La fase finale del programma si avvicina e, dopo la conclusione di C’è Posta per Te, il 14 marzo, gli allievi della scuola si sfideranno in prima serata.

La puntata si apre con della tensione tra i ragazzi della scuola: Maria lancia un video di una sessione pomeridiana, con Martina, Gaia, Skioffi e Stefano, intenti a prendere in giro Giulia, che ha pianto durante le prove del suo inedito.

Dopo la visione della clip Rudy Zerbi interviene, rimproverando i ragazzi di essere poco sinceri gli uni con gli altri e di non parlare chiaramente faccia a faccia con Giulia.

La cantante, in lacrime, rimane molto delusa dal comportamento dei suoi compagni, a maggior ragione per essere stata accanto ad alcuni di loro in durante momenti di sconforto. Zerbi prende le sue difese e la cantante sottolinea di non essere un’ipocrita:

Una cosa è schernire, un’altra è dire che non vi piace il mio inedito.

Dopo la discussione tra i ragazzi, Maria annuncia che saranno solo dieci i ragazzi che accederanno alla fase del serale: sono interpellati direttamente i ragazzi, che voteranno la persona che merita di arrivare al serale.

A quel punto interviene di nuovo Rudy Zerbi, che, dopo la crisi di nervi e il crollo di Javier, ribadisce che il ragazzo non si merita di accedere alla fase finale del programma e quindi di non votare per lui.

La scelta degli allievi ricade su Nyv e la cantante, dopo essersi esibita di fronte a una commissione esterna composta da tre giurati, ha ottenuto la tanto ambita maglia verde del serale.

I professori si sono congratulati con lei per la sua crescita all’interno della scuola, per la preparazione, le idee, la voglia di fare e la determinazione. Ma il suo cammino non finisce qui.

Si continua con le sfide tra la squadra di Gaia e di Giulia, che perde la gara. Ad andare sotto esame è Skioffi, che nonostante i suoi malumori e la mancanza di stimoli, decide comunque di sostenere la verifica dei professori.

Dopo la sua esibizione però il cantante non ci sta e accusa i suoi compagni di squadra di non averlo schierato e di averlo tenuto per ultimo, litigando con Gaia. Skioffi non passa l’esame ed esce ufficialmente dalla scuola di Amici. Anche Ayoub viene giudicato dai professori e non viene ritenuto all’altezza di accedere al serale.

Alla fine della puntata Martina chiede scusa a Giulia, ed entra un nuovo allievo di danza, Nicolai. La competizione si fa sempre più accesa nella scuola di talenti di Maria.