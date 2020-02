Amici, Federico Pietrucci infortunato e serale a rischio: anticipazioni

editato in: da

La fase serale di Amici 19 è ormai alle porte. Alcuni ragazzi si sono già assicurati un posto, altri, invece, devono ancora sostenere e superare un esame di sbarramento per capire quale sarà il loro destino. Alla parte finale e più importante del programma, stando alle ultime anticipazioni, non potrà partecipare un ballerino: Federico Pietrucci.

Federico Pietrucci, allievo di danza nella scuola di Amici 19, ha vissuto dei momenti di tensione. I ragazzi della scuola si stanno contendendo gli ultimi posti della fase serale del programma. Tra liti e preoccupazioni, però, il ragazzo non ha raggiunto il tanto desiderato obiettivo. Federico, infatti, si è infortunato e, pertanto, non può più proseguire la competizione. Per questi motivi ha, quindi, abbandonato la scuola.

Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma si parla anche di una presunta lite con la cantante Martina. L’ipotesi non sembra poi così remota: la tensione tra i due è evidente. L’ultimo battibecco è sorto in occasioni delle votazioni che i ragazzi avrebbero dovuto fare per scegliere chi, tra loro, meriterebbe di più la maglia verde. Gli allievi, però, non sono riusciti a mettersi d’accordo, sprecando, così, una preziosa occasione.

L’avventura di Federico ad Amici 19 sarebbe, quindi, terminata prima ancora di avere l’ultima possibilità di guadagnarsi un posto al Serale. In ogni caso, non si tratterebbe del primo caso di abbandono per infortunio. Anche Andreas Muller, attuale fidanzato dell’insegnante Veronica Peparini e ballerino professionista del cast di Amici, dovette abbandonare la gara. L’anno dopo, però, gli venne offerta la possibilità di riaffrontare i casting e conquistò il primo posto nella categoria danza. Verosimilmente, una seconda chance potrebbe essere data anche a Federico Pietrucci.

L’attesa per il Serale di Amici 19 continua a crescere, proprio come la tensione. Stando alle indiscrezioni, la prima puntata del talent show dovrebbe andare in onda il 28 febbraio 2020. Come intenderà sorprendere il suo pubblico Maria De Filippi? Nel frattempo, sono solo sei i ragazzi che hanno già conquistato la maglia verde che gli assicura la partecipazione al Serale: Nyv, Gaia, Giulia, Nikolai, Valentin e Javier. Nella prossima puntata, già registrata, anche Talisa indosserà la maglia. Ne restano, così, solamente tre: a chi andranno?