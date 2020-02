Amici, dopo Sanremo gli ex alunni tornano da Maria De Filippi

editato in: da

Il serale di Amici è ormai alle porte e il cerchio si sta chiudendo: sono solo quattro i posti disponibili per accedere alla fase finale del programma. Forse proprio per questo Maria De Filippi ha deciso di rendere ancora più emozionanti queste ultime fasi eliminatorie, chiamando nella scuola grandi ospiti.

Nello specifico, la puntata odierna ha puntato tutto su quattro big che sono stati in gara al Festival di Sanremo. Ovviamente, non si tratta di concorrenti qualsiasi ma di ex allievi della scuola: Alberto Urso, Elodie, Giordana Angi e Enrico Nigiotti.

I quattro cantanti, diventati ormai delle vere e proprie stelle del firmamento musicale italiano, sono stati accolti con entusiasmo sia dal pubblico che dagli attuali studenti che, con sguardi sognanti, hanno mostrato tutta la loro ammirazione nel corso delle esibizioni.

La prima a cantare è stata Elodie, che con la sua Andromeda ha fatto scatenare l’intero studio, compresa la docente Alessandra Celentano che ha improvvisato un balletto insieme a un ragazzo del pubblico. Poi si è esibito Enrico Nigiotti: appartenente alla classe 2010 della scuola di Amici, il cantante è apparso molto emozionato per questo ritorno, e non solo per via della presenza di Maria De Filippi.

A presentarlo, infatti, è stata un’emozionatissima Elena D’Amario, che aveva partecipato alla stessa edizione di Amici con il cantante. La D’Amario si è commossa e, dopo essere stata scherzosamente ripresa da Maria, ha affermato:

Enrico è stato il mio primo fidanzato, e il primo amore non si scorda mai!

Grandi emozioni anche per Alberto Urso, che ha fatto il pieno di applausi e complimenti dopo l’esecuzione di Il sole ad est e per Giordana Angi, che con la voce un po’ rotta ha cantato Come mia madre, il pezzo che le ha fatto vincere il premio della critica.

Chiaramente, al centro della puntata sono rimaste le sfide tra le squadre di Giulia e Gaia, per decretare gli ultimi partecipanti al serale. Il ballerino Federico Pietrucci ha abbandonato la scuola a causa di un infortunio proprio la scorsa settimana, senza avere la possibilità di accedere alle selezioni per il serale. Invece, ad aver già conquistato l’ambita maglia verde sono Nyv, Gaia, Giulia, Nikolai, Valentin e Javier.

Come accennato, sono pochissimi i posti a disposizione per l’ultima fase del programma. La prima ad essere chiamata a sostenere l’esame è Talisa, che guadagna la maglia del serale: conquista tutti con le sue performance che mostrano il suo grande percorso di crescita, riconosciuto tra i complimenti dei tre giudici esterni. Poi tocca a Francesco sottoporsi all’esame dei giudici esterni, ma il responso resta in sospeso: conquisterà la maglia verde o sarà eliminato dalla corsa al serale?