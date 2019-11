Amici Celebrities, svelati i vip scartati ai provini da Maria De Filippi

editato in: da

La prima edizione di Amici Celebrities si è conclusa da poco e a trionfare è stata Pamela Camassa. Lo show ideato da Maria De Filippi ha visto numerosi vip esibirsi sul palco sotto gli occhi attenti dei giudici – Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni – e dei telespettatori. A condurre Michelle Hunziker, che è stata travolta dalle polemiche e dalle critiche, ma è comunque riuscita a superare indenne questa prova, sostituendo la padrona di casa.

Ora che lo show si è concluso con la vittoria di Pamela Camassa, showgirl e fidanzata di Filippo Bisciglia, spuntano alcuni retroscena sul programma. L’ultimo riguarda i vip che sarebbero stati scartati ai provini da Maria De Filippi perché considerati non idonei a prendere parte alla trasmissione. Sulle pagine di Spy, Gabriele Parpiglia ha svelato i nomi dei concorrenti che non hanno superato le selezioni.

Secondo il giornalista Gabriele Rossi si sarebbe presentato ai provini di Amici Celebrities. L’ex concorrente del Grande Fratello e amico di Gabriel Garko avrebbe sorpreso tutti grazie alle sue doti di ballerino, ma, dopo essere stato arruolato nel cast, avrebbe rinunciato a causa di “impegni dell’ultima ora”.

A dire di no sarebbe stato anche Camille Lacourt, nuotatore francese che sarebbe stato sostituito da Filippo Bisciglia, entrato nello show all’ultimo minuto. Sarebbero invece stati giudicati “non idonei” a prendere parte ad Amici Celebrities altri volti noti come Andrea Preti, attore ed ex fidanzato di Claudia Gerini. Nella lista anche Matteo Branciamore, star de I Cesaroni, e Ludovica Frasca, la velina mora di Striscia la Notizia.

Fra i personaggi rifiutati ai provini di Amici Celebrities ci sarebbe anche un nome molto importante, quello di Arisa. La cantante, secondo Spy, si sarebbe presentata nelle vesti di ballerina, ma non sarebbe passata. Nel frattempo la prima edizione dello show di Maria De Filippi si è conclusa ed è il momento di tirare le somme. Gli ascolti, dopo un inizio in salita, sono migliorati