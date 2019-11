Amici Celebrities, svelati gli eliminati (a sorpresa)

editato in: da

Chi saranno gli eliminati della semifinale di Amici Celebrities? A poche ore dalla puntata scopriamo i concorrenti che lasceranno lo show grazie alle registrazioni. Mentre la finale andrà eccezionalmente in diretta il prossimo 23 ottobre, la quinta puntata del programma è già stata registrata e questo ci consente in anteprima di sapere cosa succederà.

Alla conduzione, ancora una volta, ci sarà Michelle Hunziker, che ha sostituito Maria De Filippi dopo le prime tre puntate. La padrona di casa però non sarà assente, ma farà il suo ingresso in studio come giudice speciale accanto a Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini.

Il programma è ormai giunto alle sue battute finali e la sfida si accende. In gara sono rimasti Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Laura Torrisi, Emanuele Filiberto e Ciro Ferrara. Il primo finalista è stato scelto dal pubblico a casa che ha avuto un giorno per televotare il personaggio preferito. Gli altri tre invece verranno scelti direttamente dalla giuria presente in studio.

Gli ospiti della quinta puntata saranno Irama, Diana Del Bufalo, reduce da Celebrity Hunted, il reality con Fedez e Totti, e Stash dei the Kolors. Si tratta di tre ex allievi di Amici che si esibiranno con i concorrenti di Amici Celebrities. Chi verrà eliminato? Secondo le prime indiscrezioni a lasciare il gioco, a sorpresa, saranno due concorrenti considerati fra i possibili vincitori.

Stiamo parlando di Laura Torrisi, che la scorsa settimana aveva emozionato tutti con la sua voce e con la sorpresa fatta dalla figlia Martina con la complicità di Leonardo Pieraccioni. A lasciare Amici Celebrities sarà anche un altro volto molto amato: Emanuele Filiberto, che abbandonerà la scuola dopo una settimana segnata da polemiche su Instagram per via dell’eliminazione di Francesca Manzini e di alcuni gossip sul suo conto che avevano coinvolto anche Mara Venier.

La quinta puntata sarà soprattutto un banco di prova per Michelle Hunziker. La conduttrice ha ricevuto il compito, tutt’altro che semplice, di guidare la trasmissione al posto di Maria De Filippi, e gli occhi saranno, ancora una volta, tutti puntati su di lei.