Amici Celebrities, svelato chi verrà eliminato (e chi tornerà in gara)

editato in: da

La quarta puntata di Amici Celebrities, secondo le prime anticipazioni, sarà molto movimentata, con il ritorno in gara di un concorrente e un eliminato a sorpresa. Le puntate dello show di Maria De Filippi sono registrate, per questo alcune persone presenti durante le registrazioni hanno svelato sul Vicolo delle News cosa accadrà.

La puntata, come era stato già annunciato, verrà presentata da un’elegantissima Michelle Hunziker, pronta a sostituire la padrona di casa. Nel programma è tempo di rivoluzioni e ci sarà un ripescaggio fra i concorrenti eliminati. A sfidarsi per il rientro in gara Joe Bastianich e Ciro Ferrara, sarà proprio quest’ultimo a riprendere la sua avventura ad Amici Celebrities.

Il quarto giudice scelto sarà Giulio Scarpati, protagonista anche di un acceso scontro con Emanuele Filiberto. La prima manche verrà vinta dalla Squadra Bianca, mentre la seconda dai Blu. Alla fine a scontrarsi saranno Massimiliano Varrese e Francesca Manzini. A lasciare il programma sarà la comica, che saluterà tutti fra le lacrime, non prima di aver cantato Gli uomini non cambiano, un brano dedicato al padre.

Lo show è ormai entrato nella sua fase finale e lo scontro fra i concorrenti si fa sempre più acceso. Come era stato anticipato da Laura Torrisi in un’intervista, il pongo-regolamento della trasmissione consente il rientro in gara di alcuni protagonisti. Dopo Ciro Ferrara sarà la volta di Chiara Giordano come sperava l’attrice toscana? Staremo a vedere cosa accadrà, ma soprattutto quali saranno le considerazioni di Maria De Filippi al termine della trasmissione.

Il talent cult in formato vip è stato un esperimento, proprio come Temptation Island Vip. Se andrà bene, Amici Celebrities potrebbe tornare sul piccolo schermo anche il prossimo anno. Nel frattempo non resta che scoprire chi vincerà la prima edizione del talent vip. I super favoriti sono Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, ma i giochi sono ancora aperti.