Amici Celebrities, polemica dietro le quinte fra Pieraccioni e Ciro per Laura Torrisi

editato in: da

Polemica dietro le quinte di Amici Celebrities fra Leonardo Pieraccioni e Ciro Ferrara dopo l’eliminazione di Laura Torrisi. L’attrice ha abbandonato lo show nella semifinale, piangendo lacrime amare e facendo emozionare anche Michelle Hunziker, conduttrice del programma. Poco dopo la fine della puntata Laura ha confessato di aver vissuto un’esperienza straordinaria e di esserne uscita ancora più forte.

“Una delle cose più belle di questo viaggio è stato proprio questo – ha svelato -, riuscire a entrare con emozioni dentro e fuori di me che mi hanno permesso di capire che non era il pubblico il mostro, non erano i tre giudici. Era dentro di me e qualche colpo gliel’ho tirato. C’è ancora da fare un po’ di strada”.

Nel corso dello stesso appuntamento il pongo regolamento ha consentito a Ciro Ferrara di tornare nuovamente in gioco. L’ex calciatore, che era stato eliminato in precedenza, è tornato a sfidare gli altri concorrenti. Alla fine è riuscito ad accedere alla finale ed è arrivato quarto.

L’eliminazione di Laura Torrisi e il ripescaggio di Ferrara, a quanto pare, non sono piaciuti a Leonardo Pieraccioni, convinto che l’ex compagna meritasse di più. L’attrice e il regista sono stati legati per molti anni e hanno una figlia, Martina, che è apparsa anche nelle prime puntate condotte da Maria De Filippi.

Secondo quanto rivela il settimanale Spy, dietro le quinte dello show si sarebbe consumata una polemica fra Pieraccioni e Ferrara proprio per la Torrisi. “Ciro in finale e te no? – avrebbe detto l’attore toscano -. È come levare Don Matteo da catechismo e metterci Massimo Ceccherini”. Alcuni testimoni rivelano che Ciro si sarebbe limitato a dire: “Maledetti amici miei”, sottolineando il fatto che la battuta era già stata utilizzata da Leonardo in un’altra occasione.

Alla fine a trionfare ad Amici Celebrities è stata Pamela Camassa. La showgirl in finale ha battuto Massimiliano Varrese, ma anche il compagno Filippo Bisciglia. Quest’ultimo, a cui è legata da più di dieci anni, qualche ora dopo la vittoria nel programma di Maria De Filippi le aveva dedicato un tenero messaggio su Instagram.