Amici Celebrities, Michelle Hunziker senza voce. La rivelazione su Instagram

Imprevisto per Michelle Hunziker che è rimasta senza voce proprio la sera della diretta di Amici Celebrities.

Con la sua solita ironia, la presentatrice svizzera svela nelle Stories di Instagram il suo problema che rischia di metterla ko durante la conduzione dello show. La bella Michelle cerca di rimediare al contrattempo e così si attrezza con bacinella d’acqua calda e asciugamano per fare i fumenti, nel tentativo di riacquistare la voce.

Poi in accappatoio e salvietta sulla testa rassicura i fan che per ce la farà a decretare il vincitore della prima edizione di Amici Celebrities e si carica di vibrazioni positive. Si auto-convince di essere piena di energia, anche se in viso è un po’ provata, colpa forse dell’assenza di trucco, e la voce è roca e ridotta a un filo. Ma lei si consola e mostra la ricca condizione che l’attende.

Nonostante sia colpita da mal di gola e tosse, la Hunziker è sempre bellissima. Certo deve fare di tutto per ritornare in forma prima della diretta, viste anche le critiche che l’hanno colpita dopo l’ultima puntata. La presentatrice svizzera è stata oggetto di polemiche, molto spesso sterili, in cui la si accusava di ricoprire un ruolo per cui non è adatta, riferendosi al fatto che Michelle è subentrata a Maria De Filippi nella conduzione di Amici Celebrities.

Ma Michelle è tranquilla. Sa quali sono i rischi del suo mestiere e può contare sull’appoggio del marito, Tomaso Trussardi, e sulla stima di Queen Mary. L’unica cosa che forse non ha messo in conto sono i malanni di stagione. E così eccola a combattere contro il mal di gola.