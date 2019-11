Amici Celebrities, Michelle Hunziker replica alle critiche

editato in: da

Michelle Hunziker replica alle critiche per la sua conduzione di Amici Celebrities e la decisione di sostituire in corsa Maria De Filippi. La semifinale della trasmissione ha registrato buoni ascolti anche grazie al ritorno della presentatrice nelle vesti di quarto giudice. A volerla è stata proprio la showgirl svizzera che, in un’intervista rilasciata a Gente, ha commentato i dati auditel dello show.

La presentatrice ha affermato di essere comunque contenta dei risultati raggiunti soprattutto grazie ai consigli di suo marito Tomaso Trussardi che l’ha consolata e le ha risollevato il morale quando è stata bersaglio di critiche.

La Hunziker ha iniziato a condurre Amici Celebrities dalla quarta puntata, subentrando a Maria De Filippi a causa dei suoi impegni con Striscia la Notizia. Una scelta che non è piaciuta ai telespettatori e non ha premiato la trasmissione in termini di ascolti. Anche nella semifinale, dove Maria è tornata come quarto giudice, Michelle è stata criticata e definita “inadatta” per un ruolo cucito addosso alla collega.

“Come in ogni lavoro si hanno momenti buoni e altri meno – ha confessato la showgirl svizzera -. Non mi abbatto perché conosco i rischi del mio mestiere. I commenti negativi? Anche io sono umana – ha detto facendo intendere di aver sofferto per le critiche -. Quando i commenti però non sono costruttivi, giro in fretta pagina e mi rimbocco le maniche, accetto la sfida”.

In questo momento complicato, Michelle ha ricevuto l’appoggio di tante persone, non solo la stessa Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, ma anche il marito Tomaso Trussardi. L’imprenditore – da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste – le ha dato buoni consigli per superare la tristezza e l’ansia.

“Sono entrata di corsa e ho dovuto sostituire l’anima del programma, cioè Maria – ha svelato la Hunziker -. Oltretutto il pubblico affezionato ad Amici è quello del Sabato e invece il nuovo programma va al mercoledì. A Maria ho chiesto di rientrare come giudice speciale, giusto per dare continuità. E lei ha accettato. Maria è stata molto contenta del risultato”.