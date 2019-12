Amici Celebrities, Michelle Hunziker criticata: il gesto di Fiorello

editato in: da

Michelle Hunziker torna a parlare di Amici Celebrities e delle critiche ricevute per aver sostituito Maria De Filippi, ma anche del gesto di Fiorello dopo le polemiche. La conduzione del talent non è stata affatto semplice per la showgirl svizzera che si è trovata a fare i conti con il “fantasma” di Maria.

Il pubblico infatti non ha gradito il passaggio di testimone con la moglie di Costanzo e Michelle ha avuto molte difficoltà a fare suo Amici Celebrities. La Hunziker si è più volte sfogata su Instagram dopo le critiche e ha ricevuto il supporto del marito Tomaso Trussardi e di Maria De Filippi.

Nonostante le difficoltà però la mamma di Aurora Ramazzotti rifarebbe tutto. “Non sarei mai riuscita a dire di no a Maria De Filippi – ha svelato al settimanale Grazia -. Sapevamo fin dall’inizio a che cosa andassi incontro, era chiaro che entrare a programma iniziato sarebbe stato difficile. Ma l’ho presa come una sfida. E se mi richiama, io torno. Se scelgo un progetto è perché ci credo – ha aggiunto Michelle -, non sono una che molla. Rispetto ad altri colleghi rischio, mi diverte fare cose nuove”.

Attualmente la conduttrice è al timone di All Together Now insieme a J-Ax. Lo show di Canale Cinque, giunto alla seconda edizione, è un successo e la Hunziker è riuscita a superare la delusione per Amici Celebrities anche grazie a Fiorello. Michelle ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dallo showman che l’ha aiutata a ritrovare il sorriso e a sentirsi meglio.

“Sul lavoro sono meno vulnerabile – ha rivelato -, punto sulla professionalità, so fare un mestiere e ci metto tutta me stessa. Se non piace, pazienza, me ne faccio una ragione. Dopo Amici Celebrities mi ha chiamato Fiorello e mi ha consolato: “Se ai tempi del mio Karaoke fosse arrivato a sostituirmi Stevie Wonder dagli Stati Uniti, lo avrebbero ammazzato di critiche”,