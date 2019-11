Amici Celebrities, Massimiliano Varrese attacca Loredana Bertè

editato in: da

Massimiliano Varrese non ci sta e su Instagram attacca Loredana Bertè dopo Amici Celebrities. L’attore è stato senza dubbio uno dei protagonisti più amati di questa prima edizione dello show di Maria De Filippi. Nella finale condotta da Michelle Hunziker è arrivato secondo, battuto all’ultimo minuto da Pamela Camassa, che ha superato anche Filippo Bisciglia e Ciro Ferrara.

Nel corso dell’ultima puntata Varrese ha realizzato una cover di Kiss di Prince che ha scatenato un’accesa polemica.La performance infatti è stata criticata aspramente da Ornella Vanoni, ma soprattutto da Loredana Bertè. La cantante ha giudicato duramente Massimiliano, ridendo per tutto il tempo.

“Rido perché mi immagino Prince esce dalla tomba in versione zombie per strangolarlo – ha detto -. Perché sì. Non si può. Non può cantarla così dai. Dai è stato unico. Scusami, ma non ho resistito, sei stato troppo comico. Non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego. Davvero, fai altre cose”.

In diretta Varrese ha mantenuto la calma e ha scelto di non replicare all’attacco. Terminato Amici Celebrities però ha deciso di dire la sua. Nelle Stories di Instagram l’attore ha risposto alle domande dei follower, replicando per la prima volta alla Bertè.

“Amici Celebrities? Esperienza pazzesca, ricchissima di emozioni, di crescita artistica, ma sto ancora meditando” ha detto. Riguardo l’esibizione di Kiss ha spiegato: “Purtroppo la riuscita di una performance dipende da tanti fattori che devono combaciare, in quel momento ci sono stati purtroppo tantissimi problemi che non posso elencare, tra cui il fatto che avremmo dovuto fare ancora altri quattro pezzi dopo, ma è ovvio che la maleducazione della Bertè mi ha distratto molto, ma va bene così. Avrei molto da dire – ha concluso -, ma parlerò più avanti”.

Se Massimiliano Varrese è arrivato secondo, a vincere è stata Pamela Camassa, grande rivelazione di Amici Celebrities. Quella fra l’attore e la Bertè però non è stata l’unica polemica dello show. Secondo alcune indiscrezioni dietro le quinte ci sarebbe stato uno scontro fra Ciro Ferrara e Leonardo Pieraccioni per l’eliminazione di Laura Torrisi.