Amici Celebrities, la De Filippi svela cosa pensa davvero di Michelle Hunziker

Maria De Filippi torna a parlare di Amici Celebrities e commenta la conduzione di Michelle Hunziker nel programma creato da lei. La prima edizione dello show con protagonisti vip appassionati di ballo e canto, si è conclusa da poco ed è tempo di tirare le somme. Le polemiche, come spesso accade, non sono mancate e hanno travolto soprattutto la showgirl svizzera che è stata scelta come conduttrice al posto di Maria.

In tanti hanno criticato Michelle, accusandola di non essere all’altezza della padrona di casa e lei si è difesa, supportata anche da Maurizio Costanzo. “C’è una abitudine a vedere me in quel programma da anni – ha commentato la De Filippi a Il Fatto Quotidiano -. Se Michelle avesse potuto condurlo dall’inizio tutto questo non ci sarebbe stato. Il problema è stata la contemporaneità con Striscia la notizia. C’è posta per te è venduto in venticinque paesi e non ci sono io a condurlo”.

La presentatrice ha commentato anche i dati d’ascolto di Amici Celebrities. “A fronte dei dati che sta ottenendo Canale 5 lo considero un grande successo – ha chiarito -, da parte mia e nemmeno della rete c’erano grandi aspettative. Ad Amici Celebrities manca la dimensione del sogno, del sacrificio, del potercela fare. Mostri la passione e non il talento, avessero avuto talento nel canto e nel ballo forse avrebbero fatto quello”.

La De Filippi inoltre ha parlato anche di una possibile seconda edizione dello show. “Non so se Amici Celebrities ci sarà l’anno prossimo – ha confessato Maria -. Quando hai una società di produzione e ti chiedono di fare un programma difficilmente dici di no. Ho detto di no a The Winner Is quando me l’hanno riproposto – ha svelato la moglie di Costanzo -, ho detto no al Summer Festival. In questo caso hai una struttura già in piedi e fai molta fatica a dire no”.