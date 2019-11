Amici Celebrities, il gesto dolcissimo di Tomaso Trussardi per la Hunziker

editato in: da

Amici Celebrities ha rappresentato una grande sfida per Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi è sempre rimasto al suo fianco, sostenendola anche nei momenti più difficili che, come è noto, non sono mancati. Nel corso della finale la showgirl svizzera ha dovuto affrontare la conduzione da sola, senza più il sostegno di Maria De Filippi, che nella semifinale era intervenuta nelle vesti di quarto giudice.

Al suo posto Loredana Bertè, che ha emozionato tutti con un omaggio a Mia Martini. La Hunziker è apparsa da subito molto commossa, ma a suo agio, cercando di dare brio alla trasmissione e di renderla sua. Un’impresa tutt’altro che semplice visto che il format di Amici è legato a Maria De Filippi. Non a caso le critiche non sono mancate per Michelle e anche gli ascolti più bassi hanno destabilizzato la conduttrice, da sempre sorridente e grintosa.

Ad aiutarla Tomaso Trussardi, l’imprenditore a cui è legata da diversi anni e da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste. Il marito ha consigliato alla Hunziker di essere meno severa con sè stessa. “C’è sempre stato un dialogo profondo e costruttivo – aveva confidato a Gente -. Mi confronto con lui su tutto. E anche in questo caso Tomaso mi ha dato un consiglio giusto, da imprenditore, non da marito. Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e quando prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’. Ha ragione!”.

Un grande amore, quello fra Michelle e Tomaso, reso ancora più forte dalle difficoltà. Anche nell’ultima puntata di Amici Celebrities, Trussardi ha voluto mostrare tutto il suo sostegno nei confronti della moglie. Nelle Stories di Instagram ha postato una foto che ritrae la conduttrice al centro dello studio, microfono in mano e sorriso, aggiungendo semplicemente un grande cuore rosso. L’ennesima dimostrazione di orgoglio da parte dell’imprenditore per la showgirl svizzera e un modo per darle coraggio in questa sfida impegnativa.