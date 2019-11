Amici Celebrities, la finale: Bisciglia commuove, ma alla fine vince Pamela Camassa

editato in: da

Si conclude così la prima edizione di Amici Celebrities, il talent show che ha visto protagonisti alcuni dei personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico. La puntata finale si è aperta con l’arrivo del nuovo giudice speciale, che questa sera è stata Loredana Bertè, e con un dolcissimo omaggio alla compianta Mia Martini, che ha commosso tutti.

Al termine dell’esibizione dell’artista, Michelle Hunziker ha dato il via alla finalissima di Amici Celebrities. Raggiante e bellissima come sempre, la Hunziker è stata la perfetta padrona di casa. Questa sera ha incantato il pubblico con un outfit semplicissimo e molto elegante: pantaloni bianchi a palazzo e maglia nera con una profonda scollatura e maniche a campana, il tutto abbinato ad un trucco leggero e capelli sciolti sulle spalle. Insomma, ancora una volta Michelle ha azzeccato il look e ha stupito tutti.

Ma è a questo punto che ha preso il via la gara, accesissima, tra i quattro concorrenti finalisti di questa edizione: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Ciascuno di loro aveva già superato indenne numerose prove molto difficili, aggiudicandosi il consenso del pubblico e dei giudici. Questa volta hanno però dovuto affrontare la sfida finale, la resa dei conti: solo uno sarà il vincitore che conquisterà la coppa di Amici Celebrities.

La prima manche ha visto i quattro protagonisti molto emozionati, ma anche intenzionati a dimostrare ciò che sanno fare. Molto belle le esibizioni della sfida iniziale, soprattutto il duetto tra Ciro e Pierluigi Pardo, che seppur tecnicamente imperfetto è risultato davvero simpatico e piacevole. Naturalmente, sono state apprezzate molto anche le performance di Giordana Angi e Alberto Urso, che hanno cantato rispettivamente con Pamela e Filippo, nonché quella di Natalia Titova, che ha ballato (splendidamente) con Massimiliano.

Nonostante siano stati tutti e quattro davvero bravissimi, uno dei concorrenti ha dovuto abbandonare la gara: il primo eliminato è stato Ciro Ferrara, che se l’è giocata principalmente con Varrese. L’ex campione, da vero sportivo, ha ringraziato tutti e ha dimostrato di essere una persona vera, congratulandosi con il cuore con i suoi avversari. E poi si è seduto in platea, per assistere indisturbato al resto della finale.

La seconda manche ha invece visto gareggiare i tre concorrenti rimasti per contendersi il titolo di primo superfinalista di Amici Celebrities. Dopo ben tre giri di esibizioni, la vittoria è andata a Massimiliano Varrese, il primo a gareggiare per la coppa. A questo punto, la sfida si è fatta difficilissima: in una serie di performance strabilianti, Filippo e Pamela hanno dato veramente tutto ciò che avevano. Ed è stata l’esibizione di Bisciglia, che ha intonato ancora una volta Portami a ballare, che ha commosso tutti.

Ma tutto ciò non è bastato: Pamela si è aggiudicata il secondo posto come superfinalista, e per l’ultima manche ha gareggiato contro Massimiliano, sottoponendosi anche al televoto del pubblico da casa. Il loro duello si è concluso con un istante di grande emozione: è stata Pamela Camassa a vincere la prima edizione di Amici Celebrities, e al momento della consegna della coppa il suo compagno Filippo si è commosso.