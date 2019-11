Amici Celebrities, Filiberto svela il gesto di Maria De Filippi dopo la sua eliminazione

editato in: da

Emanuele Filiberto svela il gesto di Maria De Filippi dopo la sua eliminazione da Amici Celebrities. Il Principe di Savoia è stato senza dubbio uno fra i concorrenti più discussi della prima edizione del talent con i vip creato dalla moglie di Costanzo. Nella semifinale condotta da Michelle Hunziker ci sono state molte sorprese e colpi di scena fra cui proprio l’addio alla sua squadra di Filiberto arrivato dopo che era stato indicato da tutti come il possibile vincitore.

In attesa della finalissima, che si svolgerà il 23 ottobre in diretta, Emanuele ha raccontato i momenti successivi alla sua eliminazione. Il concorrente di Amici Celebrities ha confessato di essersi impegnato molto per realizzare qualcosa di straordinario e non si è pentito per essere stato eliminato a un passo dalla finale.

“Mi sarebbe dispiaciuto se non avessi dato ogni settimana il 100% – ha confessato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Me lo sentivo che sarei uscito quel giorno ed è stato giusto così”. Emanuele è tornato in televisione nelle vesti di cantante dopo l’esperienza di Sanremo. Una scelta di cui non si pente e che ha raccontato con grande serenità.

“Sanremo è stata un’operazione fatta a tavolino dalla Rai e dagli agenti che mi hanno fatto partecipare – ha svelato -. In entrambi i casi sono stato contento perché per me cantare è un divertimento”. Emanuele ha svelato di provare grande ammirazione per la De Filippi, che l’ha voluto fra i concorrenti di Amici Celebrities.

“Ho sempre subito il fascino di Maria – ha spiegato -. Mi affascina molto per l’intelligenza e la sincerità, è una donna molto diretta”. Emanuele ha raccontato di avere avuto un lungo incontro con la De Filippi prima di iniziare l’avventura ad Amici Celebrities, scoprendo che non si trattava di un reality, ma di un’accademia. “E infatti, dopo aver vissuto due mesi lì dentro ho avuto bisogno di un paio di giorni per riprendere contatto con la realtà” ha confermato.

Infine Filiberto ha svelato il gesto fatto da Maria subito dopo la sua eliminazione da Amici. La conduttrice infatti avrebbe rassicurato il nobile subito dopo il suo addio al programma: “Lo sguardo di Maria quando mi hanno eliminato – ha detto -: sincero, protettivo, amichevole. Le devo molto”.