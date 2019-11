Amici Celebrities, Costanzo commenta la conduzione della Hunziker

editato in: da

Maurizio Costanzo commenta la conduzione di Michelle Hunziker ad Amici Celebrities al posto di Maria De Filippi. La regina di Canale Cinque infatti ha guidato le prime tre puntate del talent, mentre a partire dalla quarta la guida è passata alla showgirl svizzera. Un cambiamento che non è stato apprezzato da tutti e ha destato molte polemiche.

Nella semifinale di Amici Celebrities, Maria De Filippi è tornata nello show nelle vesti di quarto giudice, oscurando in parte Michelle Hunziker. La sua presenza nel programma e il confronto fra le due conduttrici ha spinto entrambe a reagire. Maria ha spiegato di non essere “fuggita” dalla sua trasmissione, ma di aver programmato di lasciare il timone alla collega, in precedenza impegnata con Striscia la Notizia.

Michelle, che per un lungo periodo è rimasta in silenzio, si è sfogata nelle Stories di Instagram, difendendo la sua scelta, ma ammettendo le difficoltà incontrate nel prendere il posto della De Filippi. E mentre Amici Celebrities si avvia verso le battute finali, Maurizio Costanzo ha deciso di dire la sua.

“Posso capire che ci si senta disorientati – ha spiegato il giornalista sulle pagine di Nuovo -, ma all’interno di una rete capita che i conduttori facciano più cose e si passino il testimone, proprio come avviene in una squadra di calcio”. Costanzo ha svelato che, come accade in una squadra di calcio, Maria e Michelle hanno deciso di darsi il cambio, sostenendosi a vicenda.

“Tra la Hunziker e la De Filippi è successo proprio questo – ha raccontato -: Maria ha dato il calcio d’inizio e Michelle è entrata in campo per terminare la partita di Amici Celebrities. Lei come ogni anno ha dato il via alla stagione del Tg satirico e tornerà per concluderla, ma si tratta di due programmi talmente diversi che non si farà fatica ad abituarsi al cambio della guardia del mercoledì sera”.