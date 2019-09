Amici Celebrities, la confessione di Laura Torrisi su Maria De Filippi e la figlia Martina

editato in: da

Laura Torrisi è senza dubbio fra i protagonisti più apprezzati di Amici Celebrities. L’attrice ha spiegato di aver scelto di partecipare allo show grazie a Maria De Filippi e alla figlia Martina.

“Non c’è stato un momento facile in questo percorso – ha confessato al settimanale Chi -. Sin dai tempi della chiamata di Maria è stato tutto in salita per me perché non ero convinta di voler partecipare, per la mia paura di esibirmi in pubblico. Quest’ultimo, per esempio, è un motivo per il quale ho rifiutato tante volte di recitare a teatro”.

Laura Torrisi, celebre attrice ed ex gieffina, ha confessato di aver accettato di entrare nel cast di Amici solo dopo aver parlato a lungo con Maria De Filippi e la figlia Martina nata dall’amore per Leonardo Pieraccioni. “Mi è sembrata un’ottima occasione per provare a superare paure e timidezze – ha spiegato – e poi sono state importanti, fondamentali, la fiducia di Maria insieme con quella di mia figlia Martina per far sì che io sia qui oggi”.

La Torrisi ha confessato di provare grande stima e fiducia nei confronti della padrona di casa. “Non riuscivo a guardarla negli occhi – ha detto -. La stimo da sempre e ora ancor di più, non è umana! È un cyborg, riesce a pensare e a fare mille cose in pochi secondi”.

Nel corso della prima puntata di Amici Celebrities, Laura ha convinto tutti, emozionando pubblico e giuria con un’esibizione sulle note di Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti. Mentre cantava la Torrisi si è commossa, ricordando il nonno che viveva in Sicilia.

“Mio nonno era un contadino, vivaista, amante delle piante e della natura – ha raccontato -. Passavo ore nella sua serra d’estate, quando andavamo a trovarlo durante le vacanze estive, il mio pollice verde lo devo a lui e a mia nonna. Diciamo che il mio cuore a volte ritorna indietro a quelle estati e sorride di momenti felici”.

Infine l’attrice ed ex di Leonardo Pieraccioni ha confessato di sognare di partecipare al Festival di Sanremo. “Sanremo? Colpo allo stomaco – ha svelato -. Mio nonno avrebbe tanto voluto vedermi su quel palco. Chissà, magari un giorno riuscirò a esaudire anche questo desiderio. Adesso mi concentro su questo. L’universo ci ascolta e alla vita ogni tanto piace stupirci con effetti speciali. Ho sempre sognato e continuerò a farlo, sempre e comunque”.