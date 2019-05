Amici, è Carrà show. E Alberto si dichiara a Emma Marrone

editato in: da

Maria De Filippi ha optato per un ospite speciale per la terzultima puntata di Amici. La padrona di casa ha accolto Raffaella Carrà, che ci ha tenuto a ricambiare il favore dopo che la De Filippi era andata ospite ad A raccontare comincia tu. Ha poi provveduto subito a rassicurare ed incitare i cantanti e i ballerini in gara:

La carriera non si fa se si vince o se si perde, l’importante è che Maria vi abbia dato un’esperienza unica.

Nel corso della puntata la Carrà si è esibita in una scoppiettante performance con i ragazzi che ha mandato il pubblico in visibilio. Dopo aver creato un’atmosfera esaltante, si è congedata facendo i complimenti a ogni cantante e a ogni ballerino.

La gara non ha risparmiato nessuno. Sciolte le squadre è stato un tutti contro tutti. A giudicare i ragazzi un terzetto di tutto rispetto: Emma Marrone, Mara Venier e Gerry Scotti. Grande assente, invece, la rivoluzionaria Loredana Bertè, impegnata con il tour.

A sfidarsi per primi sono stati due ex compagni di squadra, Mameli e Umberto, che attendevano questo momento da una settimana. La prova, infatti, doveva svolgersi nella puntata precedente, ma è stata rimandata a causa di un’infiammazione al ginocchio del ballerino Umberto.

Entrambi desiderosi di arrivare almeno in semifinale, i due non si sono risparmiati. Una sfida che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e che ha visto il ballerino Umberto vincere sul cantante Mameli. D’accordo con la decisione della giuria e dei professori Loredana Bertè, che ha espresso la sua opinione tramite lettera.

È toccato poi agli altri ragazzi sfidarsi. Uno dopo l’altro, a colpi di canzoni ed esibizioni, hanno provato a guadagnarsi la semi-finale. Tra voti alti e bassi, discussioni sul talento e attimi di tensione, anche tra Emma Marrone e Rudy Zerbi, ci sono stati momenti divertenti.

Alberto, il cantante che ha portato la lirica ad Amici, si è dichiarato a Emma Marrone. Maria De Filippi, infatti, ci ha tenuto a mostrare un video in cui il cantate si lasciava andare ad apprezzamenti. Alberto, con l’aiuto della conduttrice, ha provato anche a regalarle delle rose rosse, che però Emma ha rifiutato: “Mi portano sfiga”. Ha poi concesso al ragazzo un abbraccio e un bacio sulla guancia.