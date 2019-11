Amici, arriva un tronista per volere di Maria De Filippi

editato in: da

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, sbarca ad Amici per volere di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza di Temptation Island, dove aveva stregato la bella Jessica, che per lui aveva scelto di lasciare il fidanzato Andrea, il personal trainer è pronto ad affrontare una nuova sfida.

A svelare la novità è stata la stessa Maria De Filippi nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni la conduttrice ha rivelato che Alessandro vestirà i panni di insegnante nella scuola di talenti. Avrà infatti il compito di impartire lezioni di crossfit ai ragazzi che studiano canto e ballo nell’accademia. Un’avventura nuova per Zarino che non sembra intenzionato a lasciare il mondo della televisione ed è pronto a continuare il suo percorso.

Qualche mese fa Alessandro si era fatto notare a Temptation Island, conquistando il cuore di Jessica. La ragazza, che già 48 ore dopo l’inizio del reality aveva confessato la crisi con il fidanzato Andrea, aveva perso la testa per lui. Nel corso del falò finale aveva lasciato Filomena ed era corsa da Zarino. Poi, dopo qualche settimana di silenzio, il personal trainer era tornato in tv e Maria De Filippi aveva annunciato il suo arrivo sul trono.

Qualche giorno fa l’ennesima svolta: Alessandro ha scelto Veronica Burchielli, ma la corteggiatrice gli ha detto no e ha accettato di diventare tronista. “Ho seguito solo quello che sentivo – ha commentato lui -. Non volevo perderla e uscire dal programma per conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Volevo solo essere sicuro ma non ho mai giocato con nessuno. Mi ha detto di no, ne ha approfittato. Se veramente avesse voluto conoscermi, avrebbe rifiutato”.

Un brutto colpo per lo sportivo che però ora potrà dimenticare l’esperienza negativa grazie ad Amici. Modello e personal trainer, Zarino si divide fra l’Italia e l’Australia. Di recente ha trascorso molto tempo nel nostro Paese e sembra che il suo futuro potrebbe essere proprio in tv.