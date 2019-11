Amici, annunciata la data di inizio. Tutte le novità e i professori della nuova edizione

editato in: da

È da poco terminato Amici Celebrities, con la vittoria di Pamela Camassa, ma Maria De Filippi è già pronta a tornare in onda con la versione tradizionale del talent. La curiosità di vedere i nuovi volti del programma e di conoscerne tutte le novità sta per essere soddisfatta.

Alla conduttrice, già al lavoro con Uomini & Donne e Tu Si Que Vales, il duro lavoro di certo non spaventa e ha, così, deciso di annunciare la data di inizio di Amici 19. Su tutti i canali social del programma, quindi, sono apparsi il giorno e l’ora esatta di partenza: sabato 16 novembre alle ore 14.30. Poche semplici parole, quelle rilasciate dalla produzione, ma che lasciano immaginare la presenza di numerosi talenti:

In migliaia si sono presentati ai provini, li abbiamo selezionati con attenzione ed ora siamo pronti. SABATO 16 NOVEMBRE si formerà la classe di Amici 19, vi aspettiamo tutti su Canale 5!

Stando alle parole dell’annuncio, molto probabilmente, non verranno mostrati i provini degli artisti ma verrà, sin da subito, presentata la classe ufficiale. Quasi nulla, però, sì sa sui nomi dei ragazzi che hanno partecipato ai casting.

I maggiori interrogativi sono quelli che riguardano i professori che prenderanno parte al programma. Nel video pubblicato sui canali ufficiali di Amici per annunciare la data di inizio del programma si può già notare la presenza di docenti presenti anche nelle passate stagioni: Giuliano Peparini, Rudy Zerbi, Beppe Vessicchio e Veronica Peparini. Immancabile anche Alessandra Celentano, pronta a rivendicare il primato della danza classica. Nessuna ombra, invece, di Garrison. Molti, infatti, speravano in un suo ritorno che, per adesso, rimane solo una voce infondata.

Probabile, infine, la partecipazione di passati concorrenti che hanno terminato il percorso all’interno della scuola di Amici con particolare successo. Non solo vincitori, come Irama e Alberto Urso, ma anche artisti che si sono ben classificati al serale e che stanno lavorando sodo per costruire la loro carriera. Ci saranno, probabilmente, Andrea Muller e Giordana Angi.

Quella di ricorrere a vecchi concorrenti non è una formula nuova. Già in passato Maria De Filippi ha chiamato partecipanti alle precedenti edizioni per offrirgli l’occasione di interagire o guidare i nuovi studenti. Quali altri sorprese sono in programma per noi?