Amici, Alessandra Celentano si confessa su Maria De Filippi e il suo passato

Alessandra Celentano parla del suo rapporto con Maria De Filippi dopo gli scontri ad Amici 2020. L’insegnante di danza e la conduttrice si sono scontrate più volte nel corso dello show a causa dei giudizi della Celentano. La professoressa del talent ha prima criticato l’operato di Vanessa Incontrada, definendola “incompetente”, poi ha contestato il giudizio nei confronti di Javier.

Persino nell’ultima puntata di Amici 2020, la Celentano e la De Filippi hanno avuto una discussione dopo che l’insegnante non si è alzata per salutare Nicolai, eliminato dallo show. Alessandra sarà presente anche in Amici Speciali, la nuova trasmissione di Maria, in cui ci saranno alcuni grandi nomi della musica e della danza.

“Lavorare in tv mi ha dato la possibilità di far conoscere meglio questa arte – ha svelato a Sipario -. Per tutto ciò devo ringraziare assolutamente anche la trasmissione, e in particolare Maria De Filippi, che mi ha sempre dato la possibilità di essere me stessa e ha fornito tanto valore alla danza, e all’arte in generale in tutte le sue forme”.

Nessuna tensione quindi con la conduttrice, nonostante le liti in tv. Alessandra e Maria infatti sono molto amiche anche nella vita privata e può capitare che a volte ci siano dei contrasti. Un’esistenza, quella della Celentano, che la ballerina e coreografa ha deciso di votare alla danza. “Mia mamma e mio nonno erano cantanti lirici – ha svelato -, mio papà discografico, ballerino di tip tap autodidatta e musicista, ha scritto grandi successi per mio zio Adriano (sicuramente il più celebre della famiglia), mia sorella Adriana pianista, ha frequentato il Conservatorio e mia sorella Monica è architetto d’interni”.

“Il mondo in cui cresci ti può condizionare – ha aggiunto la protagonista di Amici Speciali, che ritroverà Javier nello show -, ma allo stesso tempo credo, anzi ne sono sicura, che la predisposizione per un’arte sia innata, e così è stato per me! Infatti il mio cammino è stato il teatro e non il cinema, la musica o l’architettura.