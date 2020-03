Amici 2020, Veronica Peparini si sfoga e critica Javier e Valentin

editato in: da

Veronica Peparini si sfoga su Instagram dopo la terza puntata di Amici 2020 e critica il comportamento di Javier e Valentin. L’insegnante di danza del talent show di Maria De Filippi non ha gradito quanto accaduto nel corso dell’ultimo appuntamento serale.

Prima Javier ha lasciato lo studio, arrabbiato per aver perso la sfida contro Nicolai e infastidito dai giudizi di Vanessa Incontrada. Il suo comportamento è stato appoggiato da Alessandra Celentano, che ha litigato prima con Luciano Cannito, coreografo e compagno di Rossella Brescia, poi con Maria De Filippi. Poco dopo anche Valentin ha espresso il suo dissenso nei confronti dei giudici, affermando che avrebbe lasciato Amici 2020 anche in caso di una vittoria contro Jacopo. Le sue frasi hanno fatto infuriare la padrona di casa, che l’ha invitato ad abbandonare la trasmissione senza esibirsi.

“Un mio pensiero – ha scritto l’insegnante di danza e compagna di Andreas Muller -. Vorrei dire agli allievi presenti, passati e futuri che questo è un programma tosto che va guadagnato con l’arte sì, ma prima di tutto con il rispetto di chi ci permette di esprimerci di fronte a tanta gente, creando tante possibilità. In tanti vorrebbero questo da qualsiasi parte del mondo – ha aggiunto la Peparini – detto ciò c’è chi se n’è reso conto negli anni e chi ad oggi non riesce a farlo! Chiedo scusa se non sono risuscita a spiegare prima questo mio pensiero, ma non tutti abbiamo il dono del concetto veloce e chiaro quindi grazie a chi c’è sempre vicino pronto ad aiutarci”.

E mentre Alessandra Celentano si è scusata su Instagram, anche Valentin, dopo giorni di silenzio, ha voluto esprimere il suo pensiero sulla questione. “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare! – ha scritto il ballerino -. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente”.