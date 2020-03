Amici 2020, Vanessa Incontrada e il rapporto con Maria De Filippi

editato in: da

Sempre sorridente e genuina: Vanessa Incontrada è nota al pubblico per la sua semplicità, che l’ha fatta arrivare al cuore degli italiani anche per i messaggi positivi che trasmette sui suoi profili social e in tv.

Al momento, come molti sanno, la Incontrada è impegnata nel talent show Amici, in giuria insieme a Gabry Ponte e Loredana Bertè.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni l’attrice ha dato conferma di questo aspetto del suo carattere, naturale e spontaneo, raccontando il suo rapporto con Maria De Filippi, affettuoso e quasi fraterno, e come è nata la collaborazione tra le due, quando è arrivata la proposta di diventare giudice nella scuola:

È stata una telefonata di Maria: “Che dici se…”, io ho risposto subito sì. Non ci ho pensato un attimo perché io scelgo sempre le cose d’istinto. Tra noi c’è un rapporto di stima: non abbiamo bisogno di tante parole, capisco subito ciò che pensa, però c’è una grande fisicità, che per me è importante. Alla prima puntata di Amici, dietro le quinte, Loredana è stata molto affettuosa e un attimo prima di entrare in studio mi ha presa per mano. Siamo entrate così, è stato bello.

Un rapporto fondato sulla reciproca fiducia, anche perché la conduttrice ha dimostrato di voler difendere la Incontrada e gli altri giudici dagli attacchi e dalle critiche dei professori, che li hanno in più di un’occasione definiti “incompetenti” (come dimenticare, del resto, le polemiche delle ultime settimane). E a tal proposito, l’attrice ha voluto fare una precisazione:

Da piccolina facevo ginnastica ritmica a livello agonistico e sono arrivata fino ai Campionati Europei, poi mi sono trasferita in Spagna e ho smesso. È una disciplina che ha qualcosa a che fare con il ballo.

Dopo l’ultima puntata, parecchio movimentata, Vanessa Incontrada ha anche inviato un messaggio ai ragazzi, dispiaciuta per il clima che si era creato in trasmissione. Durante l’intervista ha rivelato infatti che essere in giuria a volte la mette a disagio perché, da una parte, deve dare un giudizio dicendo quello che pensa delle esibizioni, mentre dall’altra si sente un’adolescente che si gode lo spettacolo: