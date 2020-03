Amici 2020, Valentin rompe il silenzio dopo lo scontro con Maria De Filippi

editato in: da

Valentin rompe il silenzio dopo lo scontro verbale con Maria De Filippi che l’ha portato ad abbandonare Amici 2020. La terza puntata del serale è stata piuttosto dura per il ballerino che ha lasciato la trasmissione fra le polemiche. Tutto è iniziato quando Valentin ha dichiarato che si sarebbe eliminato anche in seguito a una vittoria contro Jacopo con cui era in sfida.

Le sue parole hanno fatto arrabbiare la De Filippi, così tanto che la presentatrice ha cacciato il ballerino. Poco prima Javier si era lamentato per i giudizi della giuria (e in particolare di Vanessa Incontrada) che avevano premiato Nicolai. A dargli ragione Alessandra Celentano, protagonista di un acceso scontro con Maria. Qualche minuto dopo a sfogarsi è stato anche Valentin.

“Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara – ha detto -, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai”.

Le frasi del ballerino di Amici 2020 hanno fatto arrabbiare la De Filippi. “Ora basta – ha tuonato -. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi”.

Valentin ha quindi lasciato lo studio di Amici 2020. Le telecamere hanno inquadrato il ballerino mentre raggiungeva in silenzio il backstage dello show, senza dire una parola o tradire emozioni. A qualche giorno di distanza dall’episodio, Valentin ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, pubblicando un post in cui commenta quanto accaduto. “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare! – ha scritto -. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente”.