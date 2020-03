Amici 2020, Valentin posta nelle Stories di Instagram i baci con Francesca Tocca

editato in: da

Valentin posta nelle Stories di Instagram i baci con Francesca Tocca e riaccende i gossip su una presunta crisi della ballerina di Amici 2020 con Raimondo Todaro. I due artisti sono legati da oltre dieci anni e hanno una figlia, la piccola Jasmine. Un amore vissuto lontano dai riflettori e molto forte, nato quando Todaro e la Tocca erano giovanissimi.

Nelle ultime settimane però Chi aveva parlato di una crisi fra Francesca e Raimondo causata proprio dalla vicinanza della ballerina con Valentin. Il concorrente del talent e la Tocca hanno ballato spesso in coppia in questa edizione di Amici, scambiandosi anche dei baci previsti dalla coreografia. La vicinanza fra i due ha alimentato i gossip che, a quanto pare, Dumitru non ha nessuna intenzione di smentire.

Nel corso della terza puntata di Amici 2020, Valentin ha abbandonato la trasmissione dopo una lite con Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando il ballerino ha annunciato di voler lasciare lo show anche in caso di una vittoria contro Jacopo. Le sue parole hanno fatto arrabbiare la conduttrice, che gli ha consigliato di uscire prima senza esibirsi.

“Non sei rispettoso della tua insegnante e lo sai”, ha tuonato la De Filippi parlando di Natalia Titova, ma il ballerino ha equivocato. “Con questa cosa entriamo in altri discorsi”, ha detto, forse pensando alla Tocca e costringendo Maria a specificare: “Non sto parlando di quel che pensi tu, non mi appartiene e non lo farei mai. Sto parlando di Natalia”.

Dopo l’addio ad Amici 2020, Valentin ha pubblicato un post su Instagram per spiegare in parte la sua decisione. “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare! – ha scritto il ballerino -. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente”.