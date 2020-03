Amici 2020, Valentin insulta Francesca Tocca poi si difende su Instagram

editato in: da

Valentin si difende su Instagram dopo la diffusione del video in cui insulta Francesca Tocca e di un’altra clip in cui critica Natalia Titova, insegnante di Amici 2020. Il ballerino ha abbandonato la trasmissione nel corso della terza puntata dello show dopo un’accesa discussione con Maria De Filippi.

In tanti hanno criticato il comportamento della conduttrice, che ha accusato il ballerino di aver avuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti degli insegnanti. Negli ultimi giorni però stanno emergendo nuovi retroscena su Valentin che fanno discutere. Prima Rudy Zerbi ha svelato agli altri ragazzi di Amici 2020 che, una volta uscito dallo studio, avrebbe chiesto di avere i soldi del premio messo in palio dallo sponsor.

Poi Dagospia ha diffuso alcuni video inediti che gettano una nuova luce sul comportamento di Valentin. In particolare in una clip, il ballerino critica sia la struttura in cui si stanno svolgendo le prove, sia la coreografia di Natalia Titova. L’ex concorrente di Amici 2020 appare molto nervoso e tratta male la collega Francesca Tocca.

“Se sei così brava, bene – dice infastidito -. Trovati due passi che non sai trovarti due passi. Trovati due passi belli e li proviamo se sei capace. Sei capace? Sei capace o no? Sono passi che hanno messo loro, non tu. Tu non sei capace nemmeno di trovarti due passi”.

“Hai le mani rigide, capisci questa cosa? Sei rigida. Vuoi guidare tu?”, la rimprovera Valentin in un altro video. E quando lei gli chiede di riprendere a provare il ballerino perde la pazienza, arrivando a insultarla. “Non possiamo provare niente. Adesso non ti dico più niente perché siamo microfonati. Cambiati, vai a casa e tranquillizzati. Già è tanto che sto calmo e lascio una ragazza con così tante scorregge nella testa a parlarmi così. Te lo giuro”.

I video hanno fatto molto discutere e Valentin ha deciso di replicare, pubblicando un post sul suo profilo Instagram dove aveva già commentato la lite con la De Filippi. “Sono semplicemente un ragazzo povero che balla latino americano – ha scritto -. Però sono fortunato perché per 4 anni nel mio paese ho studiato al liceo coreutico. Questa cosa mi ha aiutato a collaborare con la maestra Natalia Titova e Arduino Bertoncello portando in ogni puntata la mia miglior performance. Per tutte le persone che sanno cosa significa lavorare in una sala da ballo dalla mattina fino alla sera sanno anche quanto lavoro duro c’è dietro e quanti momenti difficili possono accadere. Voglio ringraziare tutto il team latino con cui ho lavorato e sono rimasto in un relazione buonissima”.