Amici 2020, il top e il flop della stagione

editato in: da

Amici 2020 è arrivato al capolinea con una diciannovesima edizione che ha fatto molto discutere. Non solo per l’assenza del pubblico, ma anche per diversi scontri che si sono consumati nel corso delle puntate. Il più acceso è senza dubbio quello fra Maria De Filippi e Alessandra Celentano, che hanno dato vita a scontri verbali sempre più duri.

L’insegnante di danza e la conduttrice hanno avuto più volte delle divergenze. Tutto è nato dalle critiche, spesso molto aspre, che la Celentano ha mosso contro la giuria di Amici 2020. L’insegnante ha infatti definito “incompetente” Vanessa Incontrada, che non è mai apparsa convinta dalle esibizioni di Javier. Le liti sono poi continuate con Luciano Cannito, coreografo e compagno di Rossella Brescia, e con Maria De Filippi, che ha ripreso più volte Alessandra.

L’ultimo scontro è avvenuto durante la finale quando la Celentano, insieme a Timor Steffens, non si è alzata durante l’uscita di scena di Nicolai. Il ballerino ha perso la sfida contro Javier, che ha trionfato nella categoria ballo. “Trovo non educato il fatto che non vi alziate – ha detto la conduttrice -. Vorrà dire che sono dei cretini quelli che si sono alzati”. Immediata la risposta della Celentano: “Io non lo trovo poco educato – ha detto -. Ho comunque rispetto anche se sono seduta”. La De Filippi ha poi ribadito la sua posizione: “I comportamenti hanno un senso. Perché ci si alza davanti a una persona quando entra in una stanza? Lo dico anche a Timor, non solo a te. Sarò fatta male, ma sono fatta così e dico quello che penso”.

Fra i momenti più discussi di Amici 2020 anche l’addio di Valentin, uscito di scena dopo uno scontro verbale con Maria De Filippi. Il ballerino è stato fra i protagonisti di questa edizione anche a causa del triangolo amoroso con Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Vincente invece la scelta di portare nello show Romina Power e Al Bano Carrisi che hanno regalato ai telespettatori momenti molto divertenti, ricordando il loro amore e dimostrandosi sempre ironici.

L’edizione 2020 di Amici verrà ricordata per l’assenza del pubblico e il coraggio di Maria De Filippi, ma anche per i concorrenti di grande carattere. Il ribelle Javier, il passionale Valentin e il duro Nicolai, ma anche la grintosa Giulia Molino, con un passato a U&D e la dolcissima Gaia Gozzi, ex di X Factor. Quest’ultima è stata la favorita di molti personaggi noti, da Fedez, che ha fatto il tifo per lei su Instagram, a Maurizio Costanzo.