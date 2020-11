Amici 2020, tensione tra Rudy e Arisa: Giulio eliminato e Arianna sospesa

editato in: da

Una puntata piena di tensione quella di Amici di sabato 28 novembre, a partire dalle battute taglienti di Alessandra Celentano che, ironicamente, ha fatto notare come Maria De Filippi in apertura abbia salutato prima Lorella Cuccarini e solo dopo lei.

Anche gli insegnanti Arisa e Rudy sembrano ai ferri corti, i due hanno infatti pareri discordanti sugli allievi molto spesso, in primis sulla lirica Letizia Bertoldi, che, sostenuta da Arisa, è riuscita a confermare la sua maglia da titolare di Amici, interpretando la difficilissima “Wuthering Heights” di Kate Bush. Nonostante le perplessità di Zerbi, Arisa ha confermato a gran voce la ragazza, senza l’ombra di alcun dubbio.

Arisa, poi, ha mandato in sfida Leonardo (allievo di Rudy), definito più volte “spocchiosetto”. Il ragazzo è però riuscito a vincere confermando il suo banco, mentre Rudy a sua volta ha espresso dubbi su Giulio (allievo di Arisa), decidendo di mandarlo in sfida contro un nuovo arrivato, Deddy, che a sorpresa è riuscito a vincere aggiudicandosi la maglia da titolare. Rudy ha guadagnato quindi un nuovo allievo, lasciando Arisa con un banco in meno.

La divergenza di opinioni sui talenti tra Arisa e Rudy è sempre più evidente. Così come è evidente quella tra Lorella e Alessandra Celentano: la ballerina Rosa infatti, sostenuta dalla Cuccarini, ha ballato indossando una maschera, per dimostrare di non sentirsi la “bella che non balla” come sostenuto invece dalla professoressa Celentano.

Alessandra non ha però cambiato idea su di lei, consigliandole addirittura di cambiare professione, vestendo come sempre i panni dell’insegnante severa e intransigente, a cui ha ormai abituato il pubblico di Amici.

Un pizzico di delusione per il cantautore Esa che è stato ascoltato da Michele Canova: il noto produttore di calibro internazionale, ha notato nel ragazzo un grande potenziale ma gli ha consigliato di modernizzare lo stile di scrittura.

La cantante Arianna invece ha continuato a far parlare di sé, facendo arrabbiare il suo insegnante Rudy, indeciso se toglierle la maglia: la ragazza è stata rimproverata per il suo approccio discontinuo e superficiale negli studi. La maglia di Arianna per questo motivo è stata congelata, e Zerbi ha espresso il desiderio di poterci pensare, mentre nei giorni successivi valuterà altri candidati idonei – eventualmente – a prendere il suo posto.